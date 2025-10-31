أعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن قائمته للتوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، التي يخوض خلالها ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب الكونغو استدعاء فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز.

ويلتقي المنتخب الكونغولي مع الكاميرون يوم 13 نوفمبر المقبل في نصف نهائي ملحق أفريقيا بتصفيات مونديال 2026.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء نيجيريا والجابون في النهائي (16 نوفمبر)، الذي يصعد الفائز به إلى الملحق العالمي.

جدير بالذكر أن ماييلي (31 عاما) شارك في 30 مباراة بقميص منتخب بلاده منذ ظهوره الأول معه في عام 2021، وسجل 5 أهداف.