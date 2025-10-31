المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات المونديال.. استدعاء ماييلي لمنتخب الكونغو في الملحق

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:39 م 31/10/2025
فيستون ماييلي

فيستون ماييلي

أعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن قائمته للتوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، التي يخوض خلالها ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب الكونغو استدعاء فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز.

ويلتقي المنتخب الكونغولي مع الكاميرون يوم 13 نوفمبر المقبل في نصف نهائي ملحق أفريقيا بتصفيات مونديال 2026.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء نيجيريا والجابون في النهائي (16 نوفمبر)، الذي يصعد الفائز به إلى الملحق العالمي.

جدير بالذكر أن ماييلي (31 عاما) شارك في 30 مباراة بقميص منتخب بلاده منذ ظهوره الأول معه في عام 2021، وسجل 5 أهداف.

تصفيات كأس العالم بيراميدز فيستون ماييلي

