أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة اللاعبين للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، لخوض مباراتي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل سيخوض مباراتين ضد تشيلي ثم بوليفيا، صباح يومي 5 و10 من شهر سبتمبر المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب البرازيل

وتشهد قائمة البرازيل التي اختارها كارلو أنشيلوتي، عدم استدعاء لاعبي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بالإضافة لعدم الاستعانة بخدمات نيمار من سانتوس.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل مباراتي تشيلي وبوليفيا، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير، بينتو، هوجو سوزا.

خط الدفاع: أليكس ريبييرو، أليكس ساندرو، كايو هنريكي، دوجلاس سانتوس، فابريسيو برونو، جابرييل ماجالايس، ماركينيوس، فاندرسون، ويسلي.

خط الوسط: آندريه سانتوس، برونو جيمارايش، كاسيميرو، جويلنتون، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: استيفاو ويليان، جابرييل مارتينيلي، جواو بيدرو، كايو جورجي، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، رافينيا، ريتشارليسون.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في مجموعة تصفيات كأس العالم 2026، وهو قد حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.