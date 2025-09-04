المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم عدم لقائه به.. ملياردير برازيلي يترك ثروته الضخمة لنيمار

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:45 م 04/09/2025
نيمار

النجم نيمار جونيور

في واقعة مثيرة للجدل في البرازيل، كشفت وصية رجل أعمال برازيلي متوفى أن النجم نيمار جونيور، مهاجم سانتوس البرازيلي، سيكون الوريث الوحيد لثروته التي تقدر بنحو مليار دولار، رغم أنه لم يسبق أن التقاه شخصيًا.

وصية غير مألوفة

قام رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا من ولاية ريو جراندي دو سول، بتوثيق وصيته في يونيو 2025 بحضور شاهدين وموثق بديل، قبل وفاته بفترة قصيرة.

وجاء في الوثيقة أنه "في كامل قواه العقلية، وخاليًا من أي ضغط أو إكراه"، وأن قراره جاء بدافع الإعجاب الشديد باللاعب.

وقال في وصيته: "أنا أحب نيمار، وأتعاطف معه كثيرًا، إنه لا يخدم مصالحه الشخصية، وهو أمر نادر هذه الأيام".

وأضاف أن العلاقة الوثيقة التي تربط نيمار بوالده تذكره بعلاقته الخاصة مع والده الراحل.

تفاصيل الثروة

ووفقًا لقناة F5 البرازيلية، تقدر التركة بما يعادل 752 مليون جنيه إسترليني، وتشمل عقارات واستثمارات وأسهمًا في شركات كبرى.

وقد أصبحت القضية الآن أمام القضاء البرازيلي لتأكيد الوصية بشكل رسمي.

موقف نيمار

حتى الآن، لم يدل نيمار بأي تعليق علني بشأن الميراث المحتمل، الذي قد يخضع لضرائب كبيرة وربما يثير نزاعات قانونية.

ويملك نيمار بالفعل ثروة تقدر بنحو 846 مليون جنيه إسترليني، ليصنف ضمن أغنى الرياضيين في العالم.

وفي عام 2024، حصل على نحو 90.7 مليون جنيه إسترليني من عقوده مع الهلال السعودي، ليصبح ثالث أعلى لاعب كرة قدم أجرًا بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وفقًا لمجلة فوربس.

نيمار بين الملاعب والورثة

عاد نيمار مطلع 2025 إلى ناديه الأول سانتوس في البرازيل، بعد تجارب كبرى في برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال.

ورغم إصاباته المتكررة، يطمح صاحب الـ33 عامًا لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

أما عن الثروة المفاجئة التي قد تضاف إلى رصيده، فإن القرار النهائي بيد المحاكم البرازيلية التي ستحدد مصير الوصية غير العادية لرجل الأعمال المهووس بالنجم البرازيلي.

برشلونة الهلال باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو سانتوس نيمار كأس العالم 2026 ثروة نيمار ريو غراندي دو سول المحاكم البرازيلية ليونيل ميسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg