في ليلة وادع ميسي.. الأرجنتين تسحق فنزويلا بمباراة "الدموع"

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:05 ص 05/09/2025
ميسي

ميسي

فاز منتخب الأرجنتين، أمام فنزويلا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة الأرجنتين وفنزويلا، على ملعب مونومنتال، ضمن منافسات الجولة 17.

ثلاثية الأرجنتين، جاءت عن طريق الثنائي ليونيل ميسي الذي سجل هدفين في الدقيقة 39 و80، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 76.

الأرجنتين تواصل الصدارة

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده من النقاط إلى 38، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند النقطة 18 في المركز السابع.

وكان منتخب الأرجنتين قد حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026 قبل التوقف الدولي الجاري.

وداع ميسي

وشهدت المباراة وداع الأسطورة التاريخية ليونيل ميسي؛ حيث إن هذا اللقاء قد يكون الأخير له في التصفيات مع منتخب التانجو.

وقامت جماهير الأرجنتين بالغناء والهتاف لميسي قبل انطلاق المباراة، بعدما قال إن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له.

وانهمر جميع الحضور في مباراة الأرجنتين وفنزويلا بالبكاء في وادع ميسي.

ومن جانبه أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن مباراة فنزويلا هي الأخيرة لميسي مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي: "كل ما يظهره ميسي من إبداع عندما يمر عبر الملعب هو شيء لم أره من أي شخص آخر. إنه متعة حقيقية. هو معنا اليوم، ويجب أن نستمتع به".

وأضاف: "لقد لعبت معه. أن تكون زميله وتمنحه الكرة كان أمرًا جميلًا. ثم أن أكون معه في كأس العالم ونفوز بها معًا، هو أمر مثير للغاية. ومع مرور الوقت، سندرك قيمة كل هذا بشكل أعمق".

تصفيات كأس العالم الأرجنتين ميسي كأس العالم 2026

