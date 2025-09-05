المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم مرة أخرى

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:42 ص 05/09/2025
ميسي

ميسي

أثار ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين، الجدل حول مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وودعت الجماهير، ميسي في مباراة الأرجنتين أمام فنزويلا صباح اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب الأرجنتين، أمام فنزويلا بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.. طالع التفاصيل من هنا

وخاض ميسي مباراته الأخيرة في التصفيات مع منتخب الأرجنتين.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "هناك الكثير من المشاعر، مررت بالكثير من الأشياء في الملعب، دائما أشهر بالسعادة عندما ألعب هنا في كل مرة".

وأضاف: "استمتعنا بكل مباراة نخوضها لسنوات عديدة، أنا سعيد للغاية، وأن أنهي ذلك بهذه الطريقة فهذا ما أردته دائما".

وتابع: "أحب برشلونة كثيرا وكان حلمي أن ألعب هنا أيضا، اليوم كان آخر لقاء لنا هنا".

لن ألعب كأس عالم مرة أخرى

وواصل: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى، الأمر المنطقي أنني لن أفعل ذلك، لكننا سنرى ما سيحدث".

وأوضح: "هذا العام خضت مباريات عديدة، وغبت أيضًا عدة مباريات والآن وأشعر بالسوء مرة أخرى".

وحول قراره النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم، قال: "هذا لا يعني أنني اتخذت قراري النهائي، هناك 9 أشهر وهذا كثير، سننهي الموسم بنهاية العام ثم سأخوض فترة تحضير، وبعدها سيتبقى 6 أشهر على كأس العالم".

وأتم: "آمل أن أنهي الدوري الأمريكي بطريقة جيدة، وأتوج باللقب، وأخوض فترة تحضيرية جيدة".

جدول مباريات اليوم

 

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أخبار إحصائيات
كأس العالم الأرجنتين ميسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg