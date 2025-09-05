ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم مرة أخرى

أثار ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين، الجدل حول مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وودعت الجماهير، ميسي في مباراة الأرجنتين أمام فنزويلا صباح اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب الأرجنتين، أمام فنزويلا بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.. طالع التفاصيل من هنا

وخاض ميسي مباراته الأخيرة في التصفيات مع منتخب الأرجنتين.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "هناك الكثير من المشاعر، مررت بالكثير من الأشياء في الملعب، دائما أشهر بالسعادة عندما ألعب هنا في كل مرة".

وأضاف: "استمتعنا بكل مباراة نخوضها لسنوات عديدة، أنا سعيد للغاية، وأن أنهي ذلك بهذه الطريقة فهذا ما أردته دائما".

وتابع: "أحب برشلونة كثيرا وكان حلمي أن ألعب هنا أيضا، اليوم كان آخر لقاء لنا هنا".

لن ألعب كأس عالم مرة أخرى

وواصل: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى، الأمر المنطقي أنني لن أفعل ذلك، لكننا سنرى ما سيحدث".

وأوضح: "هذا العام خضت مباريات عديدة، وغبت أيضًا عدة مباريات والآن وأشعر بالسوء مرة أخرى".

وحول قراره النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم، قال: "هذا لا يعني أنني اتخذت قراري النهائي، هناك 9 أشهر وهذا كثير، سننهي الموسم بنهاية العام ثم سأخوض فترة تحضير، وبعدها سيتبقى 6 أشهر على كأس العالم".

وأتم: "آمل أن أنهي الدوري الأمريكي بطريقة جيدة، وأتوج باللقب، وأخوض فترة تحضيرية جيدة".

