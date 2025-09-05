حسم منتخب البرازيل تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتصاره الكبير ضد نظيره منتخب تشيلي.

البرازيل إلى كأس العالم

منتخب البرازيل حسم مباراته ضد تشيلي بنتيجة (3-0)، التي أقيمت على ملعب ماراكانا، حيث افتتح التسجيل إستيفاو (لاعب تشيلسي)، في الدقيقة 38 بطريقة رائعة.

ثم خلال 4 دقائق فقط، عزز منتخب البرازيل تفوقه وسجل هدفين، عن طريق لوكاس باكيتا (لاعب وست هام) بالدقيقة 72 ثم بتوقيع برونو جيمارايش (لاعب نيوكاسل)، في الدقيقة 76.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. طالع من هنا

ليقود ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز، منتخب البرازيل لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 28 نقطة، في وصافة جدول الترتيب قبل مباراة واحدة من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما تجمد رصيد تشيلي متذيلة المجموعة عند 10 نقاط فقط.

حسم مقاعد أمريكا الجنوبية

شهدت الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية، حسم كل المقاعد الـ6 المتأهلة إلى كأس العالم 2026، حيث إن بعد تحديد هوية الأرجنتين من قبل ثم البرازيل، تحددت ملامح المنتخبات الـ4 الأخرى.

البداية مع أوروجواي التي هزمت بيرو (3-0)، ورفعت رصيدها إلى 27 نقطة، لتصبح بالمركز الثالث وتؤمن التأهل إلى مونديال أمريكا.

وسجل ثلاثية أوروجواي ضد بيرو، كل من: رودريجو أجويري (14)، جيورجيان دي أراسكايتا (58) ثم فيديريكو فينياس (80).

نتائج مباريات الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم

فيما انتهت مباراة باراجواي ضد الإكوادور، بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحسم المنتخبين التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حجزا المقعدين الرابع والسادس.

بينما المقعد الأخير كان من نصيب كولومبيا التي احتلت المركز الخامس، بعد الانتصار على حساب بوليفيا (3-0)، وسجل الأهداف كل من: خاميس رودريجيز (31)، جون كوردوبا (74) ثم خوان كوينترو (83).

وتتبقى جولة أخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، ستكون حاسمة في تحديد هوية صاحب المركز السابع، الذي سيخوض مباراة الملحق المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي لن تخرج عن فنزويلا أو بوليفيا، ليكون الحسم فجر الأربعاء المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية