المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أوتاميندي: خضت آخر مباراة لي في الأرجنتين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:08 م 05/09/2025
أوتاميندي

أوتاميندي

أكد نيكولاس أوتاميندي، مدافع نادي بنفيكا البرتغالي، ومنتخب الأرجنتين، أنه خاض آخر مباراة له مع المنتخب في بلاده.

وفاز منتخب الأرجنتين، أمام فنزويلا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فنزويلا هي مباراتي الأخيرة في الأرجنتين

وقال أوتاميندي عقب المباراة: "خضت آخر مباراة لي هنا، لذلك كنت أحتاج إلى الفوز بها".

وأنهى منتخب الأرجنتين، المباريات التي ستقام على أرضه في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتبقى لقاء وحيد أمام الإكوادور. 

ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم مرة أخرى

ويواصل قادة المنتخب إنهاء مسيرتهم واحد تلو الآخر، إذ يأتي حديث أوتاميندي، بعدما أعلن ميسي أن مباراة فنزويلا هي الأخيرة له في بلاده أيضًا.

وخاض أوتاميندي 131 مباراة رفقة منتخب الأرجنتين، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتوج أوتاميندي بلقب كأس العالم 2022، في قطر كما أنه حصل على لقبي كوبا أمريكا.

وسبق وأن أعلن أنخيل دي ماريا اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين في العام الماضي.

 

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم كأس العالم الأرجنتين ميسي أوتاميندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg