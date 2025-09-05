أوتاميندي: خضت آخر مباراة لي في الأرجنتين

أكد نيكولاس أوتاميندي، مدافع نادي بنفيكا البرتغالي، ومنتخب الأرجنتين، أنه خاض آخر مباراة له مع المنتخب في بلاده.

وفاز منتخب الأرجنتين، أمام فنزويلا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فنزويلا هي مباراتي الأخيرة في الأرجنتين

وقال أوتاميندي عقب المباراة: "خضت آخر مباراة لي هنا، لذلك كنت أحتاج إلى الفوز بها".

وأنهى منتخب الأرجنتين، المباريات التي ستقام على أرضه في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتبقى لقاء وحيد أمام الإكوادور.

ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم مرة أخرى

ويواصل قادة المنتخب إنهاء مسيرتهم واحد تلو الآخر، إذ يأتي حديث أوتاميندي، بعدما أعلن ميسي أن مباراة فنزويلا هي الأخيرة له في بلاده أيضًا.

وخاض أوتاميندي 131 مباراة رفقة منتخب الأرجنتين، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتوج أوتاميندي بلقب كأس العالم 2022، في قطر كما أنه حصل على لقبي كوبا أمريكا.

وسبق وأن أعلن أنخيل دي ماريا اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين في العام الماضي.