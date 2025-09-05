أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك حول مشاركته في نهائيات كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما لمح في تصريحاته الأخيرة إلى أن البطولة قد لا تكون ضمن خططه النهائية.

فبعد الفوز على فنزويلا (3-0) في ملعب "المونومنتال"، في آخر مباراة رسمية للتانجو أمام جماهيره قبل المونديال، أطلق ميسي تصريحات أربكت الشارع الرياضي الأرجنتيني، حيث قال: "أتعامل مع كل مباراة على حدة، لدي تسعة أشهر مقبلة مع إنتر ميامي، وبعدها سأقرر، أريد أن أشعر أنني بخير بدنيًا، وإذا لم أكن كذلك فلن أشارك".

التقدم في العمر

سيبلغ ميسي 39 عامًا عند انطلاق كأس العالم 2026، وهو عمر متقدم بالنسبة للاعب يرغب في خوض بطولة مرهقة بدنيًا تمتد على مدى شهر كامل.

عامل السن يظل أحد أبرز الأسباب التي قد تدفعه للتفكير في الغياب.

الإصابات المتكررة

خلال العامين الأخيرين، عانى قائد الأرجنتين من عدة مشاكل بدنية مع إنتر ميامي، من إصابات في أربطة الكاحل عام 2024 وصولًا إلى إصابته العضلية الأخيرة في أغسطس 2025، ما زاد من القلق حول قدرته على خوض بطولة بحجم المونديال بكامل الجاهزية.

ضغط الجماهير

رغم ذلك، يبقى ميسي رمزًا في الأرجنتين، والجماهير لا تزال متمسكة بوجوده مع المنتخب للدفاع عن اللقب الذي حققه في قطر 2022.

غير أن القرار النهائي يبقى بيده، بين خوض آخر "تانجو" في مسيرته أو التنحي جانبًا وترك الساحة للجيل الجديد.