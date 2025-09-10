المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم ضمان التأهل.. البرازيل تسقط أمام بوليفيا إلى مونديال 2026

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:00 ص 10/09/2025
البرازيل

البرازيل

تلقى المنتخب البرازيلي خسارة مفاجئة أمام مضيفه منتخب بوليفيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح ميجيل تيرسيروس، ليمنح بوليفيا فوزًا تاريخيًا ضمن لها احتلال المركز السابع برصيد 20 نقطة، وبالتالي حجز بطاقة المشاركة في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

أما المنتخب البرازيلي، فرغم توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس، إلا أنه كان قد حسم تأهله رسميًا إلى النهائيات قبل هذه الجولة، لتكون الخسارة أمام بوليفيا بمثابة تعثر معنوي لا يؤثر على مشواره نحو البطولة المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل.

كأس العالم البرازيل أمريكا الجنوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg