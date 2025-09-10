تلقى المنتخب البرازيلي خسارة مفاجئة أمام مضيفه منتخب بوليفيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح ميجيل تيرسيروس، ليمنح بوليفيا فوزًا تاريخيًا ضمن لها احتلال المركز السابع برصيد 20 نقطة، وبالتالي حجز بطاقة المشاركة في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

أما المنتخب البرازيلي، فرغم توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس، إلا أنه كان قد حسم تأهله رسميًا إلى النهائيات قبل هذه الجولة، لتكون الخسارة أمام بوليفيا بمثابة تعثر معنوي لا يؤثر على مشواره نحو البطولة المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل.