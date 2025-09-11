المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريستيانو رونالدو.. هل يواجه المكسيك لأول مرة على أرضها؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:55 م 11/09/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

يخطط المنتخب المكسيكي لخوض مباراة ودية قوية ضد البرتغال على أرضه في 28 مارس المقبل، في إطار استعداداته لكأس العالم 2026، وفقًا لتقارير قناة Azteca المكسيكية.

ملعب أزتيكا يعود للحياة بحضور كريستيانو رونالدو

وستقام المباراة في ملعب أزتيكا الشهير، الذي شهد نهائي كأس العالم مرتين سابقًا، ويستعد لاستضافة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بعد مشروع تجديد شامل بدأ صيف 2024.

ويأمل المنتخب المكسيكي في الاحتفال بإعادة افتتاح الملعب بمواجهة خصم قوي يحظى بلاعبين عالميين على رأسهم كريستيانو رونالدو.

وتعد هذه المباراة أول تجربة لرونالدو على الأراضي المكسيكية، رغم أنه سبق وأن واجه المكسيك في مناسبات دولية سابقة.

فقد شارك في كأس القارات 2017، حيث قدم تمريرة حاسمة في مباراة انتهت بالتعادل 2-2، بينما كان بديلاً غير مشارك في كأس العالم 2006 عندما فازت البرتغال 2-1 على المكسيك.

سلسلة مباريات ودية للبرتغال قبل انطلاق كأس العالم

ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام منتخب الولايات المتحدة أيضًا بخوض مباراة ودية ضد البرتغال في نفس الفترة، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

ويبدو أن روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال يهدف إلى خوض سلسلة من المباريات الودية في المنطقة قبل انطلاق البطولة الكبرى.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرتغال المكسيك كريستيانو رونالدو كأس العالم 2026 ملعب أزتيكا روبرتو مارتينيز

