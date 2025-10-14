عبّر النجم كاسيميرو، قائد المنتخب البرازيلي ولاعب وسط مانشستر يونايتد، عن غضبه الشديد بعد خسارة منتخب بلاده المفاجئة أمام اليابان بنتيجة 3-2، رغم تقدّم "السيليساو" بهدفين في الشوط الأول، في مباراة تاريخية شهدت أول فوز لليابان على البرازيل.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة TV Globo عقب المباراة، وجّه كاسيميرو رسالة قوية لزملائه قائلاً: "إذا نمتَ 45 دقيقة، قد تُكلف نفسك كأس العالم أو كأس أمريكا أو حلمًا استمر أربع سنوات. إنها دروس يجب أن نتعلّم منها".

وأضاف النجم البرازيلي: "التفاصيل تصنع الفارق، في هذا المستوى العالي، يجب أن نحافظ على التوازن. بعد فوزنا الكبير 5-0 على كوريا الجنوبية، ربما شعرنا بثقة زائدة، وأردنا إنهاء فترة التحضير بشكل مثالي، لكن في 45 دقيقة أضعنا كل ما بنيناه".

واعتبر كاسيميرو أن الأداء المتراجع في الشوط الثاني "صفعة ضرورية" قبل المنافسات الرسمية، مشددًا على أن التركيز طوال المباراة هو ما يميز المنتخبات الكبرى.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين جديدتين في نوفمبر المقبل بأوروبا، حيث كشفت تقارير شبكة ESPN أن المواجهات ستُقام في لندن وباريس أمام منتخبين من القارة الإفريقية، مع وجود المغرب وتونس ضمن أبرز الخيارات المطروحة، إلى جانب مصر، غانا، السنغال، وجنوب إفريقيا.