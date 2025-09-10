تقارير: وكيل سباليتي يعرض خدماته على الاتحاد الإيراني

تتزايد التكهنات داخل الأوساط الرياضية الإيرانية بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، مع اقتراب تصفيات كأس العالم 2026 من مراحلها الحاسمة.

مدربون إيطاليون مرشحون لقيادة إيران

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، جرى عرض اسم المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا ونابولي، على الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر وكيله، في وقت يدرس فيه الاتحاد احتمالية إجراء تغيير في القيادة الفنية.

تأتي هذه الأنباء وسط حديث متزايد عن إمكانية رحيل أمير جالينوي عن تدريب المنتخب قبل المونديال، وهو ما قد يفتح الباب أمام الاستعانة بمدرب أجنبي لقيادة إيران في البطولة العالمية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ربط الكرة الإيرانية بمدربين إيطاليين؛ إذ سبق أن ترددت شائعات حول مفاوضات مع والتر ماتزاري لتولي مهمة تدريب أحد الأندية الإيرانية.

ويبدو أن الاتجاه نحو المدرسة الإيطالية في تزايد واضح داخل إيران.

