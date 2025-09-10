المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: وكيل سباليتي يعرض خدماته على الاتحاد الإيراني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:53 م 10/09/2025
سباليتي

لوتشيانو سباليتي

تتزايد التكهنات داخل الأوساط الرياضية الإيرانية بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، مع اقتراب تصفيات كأس العالم 2026 من مراحلها الحاسمة.

مدربون إيطاليون مرشحون لقيادة إيران

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، جرى عرض اسم المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا ونابولي، على الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر وكيله، في وقت يدرس فيه الاتحاد احتمالية إجراء تغيير في القيادة الفنية.

تأتي هذه الأنباء وسط حديث متزايد عن إمكانية رحيل أمير جالينوي عن تدريب المنتخب قبل المونديال، وهو ما قد يفتح الباب أمام الاستعانة بمدرب أجنبي لقيادة إيران في البطولة العالمية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ربط الكرة الإيرانية بمدربين إيطاليين؛ إذ سبق أن ترددت شائعات حول مفاوضات مع والتر ماتزاري لتولي مهمة تدريب أحد الأندية الإيرانية.

ويبدو أن الاتجاه نحو المدرسة الإيطالية في تزايد واضح داخل إيران.

طالع ترتيب مجموعات آسيات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 من هنا

منتخب إيران لوتشيانو سباليتي كأس العالم 2026 الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمير غالينوي والتر ماتزاري

