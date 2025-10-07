المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل موقعة إندونيسيا.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:45 م 07/10/2025
منتخب السعودية

السعودية تبحث عن طريقها نحو كأس العالم أمام إندونيسيا

تترقب الجماهير السعودية مواجهة الأخضر أمام نظيره الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسط تساؤلات حول فرص الأخضر في خطف بطاقة العبور إلى المونديال الأمريكي الكندي المكسيكي.

طريق الأخضر نحو التأهل المباشر

يدخل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المواجهة بأمل تحقيق الفوز في المباراتين أمام إندونيسيا والعراق لضمان صدارة المجموعة والتأهل المباشر إلى المرحلة النهائية من التصفيات دون خوض أي مباريات فاصلة.

السيناريو البديل.. مباراة فاصلة تنتظر الأخضر

في حال احتلال السعودية المركز الثاني في المجموعة، فإن الفريق سيضطر إلى خوض مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الثانية، تقام بنظام الذهاب والإياب، لحسم بطاقة التأهل المتبقية إلى المونديال.

ويأمل الأخضر في تجنب هذا السيناريو من خلال تحقيق العلامة الكاملة مبكرًا، خصوصًا بعد الأداء الإيجابي في فترة التوقف الأخيرة، التي شهدت الفوز وديًا على مقدونيا الشمالية (2-1) والتعادل مع التشيك (1-1).

منتخب السعودية يتحدى "ذكرى 2010 السيئة" لحسم التأهل لكأس العالم

 

تصفيات آسيا المنتخب السعودي هيرفي رينارد كأس العالم 2026 السعودية ضد إندونيسيا ملعب الإنماء

أخبار تهمك

