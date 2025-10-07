تترقب الجماهير السعودية مواجهة الأخضر أمام نظيره الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسط تساؤلات حول فرص الأخضر في خطف بطاقة العبور إلى المونديال الأمريكي الكندي المكسيكي.

طريق الأخضر نحو التأهل المباشر

يدخل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المواجهة بأمل تحقيق الفوز في المباراتين أمام إندونيسيا والعراق لضمان صدارة المجموعة والتأهل المباشر إلى المرحلة النهائية من التصفيات دون خوض أي مباريات فاصلة.

السيناريو البديل.. مباراة فاصلة تنتظر الأخضر

في حال احتلال السعودية المركز الثاني في المجموعة، فإن الفريق سيضطر إلى خوض مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الثانية، تقام بنظام الذهاب والإياب، لحسم بطاقة التأهل المتبقية إلى المونديال.

ويأمل الأخضر في تجنب هذا السيناريو من خلال تحقيق العلامة الكاملة مبكرًا، خصوصًا بعد الأداء الإيجابي في فترة التوقف الأخيرة، التي شهدت الفوز وديًا على مقدونيا الشمالية (2-1) والتعادل مع التشيك (1-1).

