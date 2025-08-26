المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألمانيا تفتقد هافيرتز في بداية تصفيات المونديال بسبب الإصابة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:22 م 26/08/2025
ألمانيا إنجلترا كاي هافيرتز

هافيرتز

تلقى المنتخب الألماني ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب نجمه كاي هافيرتز، لاعب أرسنال، بداعي الإصابة.

ولن يتمكن هافيرتز من التواجد في قائمة المدرب يوليان ناجلسمان، التي تستعد لمواجهة سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية يومي 4 و7 سبتمبر المقبل، عقب تعرضه لإصابة في الركبة خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من البريميرليج هذا الموسم.

ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب، الذي سبق وأن غاب ثلاثة أشهر كاملة الموسم الماضي، كما لم يشارك في أي من مباريات منتخب ألمانيا الأربع خلال عام 2025.

ومن المنتظر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة المانشافت غدًا الأربعاء، في ظل غياب عدد من العناصر المهمة أيضًا، أبرزهم جمال موسيالا، الحارس مارك أندريه تير شتيجن، والمدافع نيكو شلوتربيك بسبب الإصابات.

أرسنال الدوري الألماني هافيرتز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات