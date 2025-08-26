تلقى المنتخب الألماني ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب نجمه كاي هافيرتز، لاعب أرسنال، بداعي الإصابة.

ولن يتمكن هافيرتز من التواجد في قائمة المدرب يوليان ناجلسمان، التي تستعد لمواجهة سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية يومي 4 و7 سبتمبر المقبل، عقب تعرضه لإصابة في الركبة خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من البريميرليج هذا الموسم.

ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب، الذي سبق وأن غاب ثلاثة أشهر كاملة الموسم الماضي، كما لم يشارك في أي من مباريات منتخب ألمانيا الأربع خلال عام 2025.

ومن المنتظر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة المانشافت غدًا الأربعاء، في ظل غياب عدد من العناصر المهمة أيضًا، أبرزهم جمال موسيالا، الحارس مارك أندريه تير شتيجن، والمدافع نيكو شلوتربيك بسبب الإصابات.