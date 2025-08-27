أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، القائمة الرسمية التي ستتواجد في معسكر سبتمبر والذي يتخلله مباراتين ضد سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يومي 4 و7 سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة الألمان غياب ليروي ساني لاعب جالاتا سراي، وعودة مدافع ريال مدريد روديجر.

ويفتقد المنتخب الألماني جهود جمال موسيالا وتير شتيجن وكاي هافيرتز بسبب الإصابة.

وضمت قائمة ألمانيا كل من:

حراسة المرمى: أوليفر باومان، ألكسندر نوبل، فين داهمين

خط الدفاع: فالديمار أنتون، نامدي كولينز، جوشوا كيميتش، روبن كوخ، ماكسيميليان ميتلشتات، ديفيد راوم، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه.

خط الوسط: كريم أديمي، نديم أميري، روبرت أندريش، سيرج جنابري، ليون جوريتزكا، باسكال جروس، جيمي ليولينج، بول نيبل، أنجيلو ستيلر، فلوريان فيرتز.

الهجوم: نيكلاس فولكروج، نيك فولتيماد

