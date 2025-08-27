أول تعليق من ليروي ساني بعد استبعاده من قائمة ألمانيا

غاب ليروي ساني لاعب فريق جالاتا سراي التركي عن قائمة منتخب ألمانيا التي أعلن عنها يوليان ناجلسمان للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يومي 4 و7 سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة الألمان غياب ليروي ساني لاعب جالاتا سراي، وعودة مدافع ريال مدريد روديجر.

ويفتقد المنتخب الألماني جهود جمال موسيالا وتير شتيجن وكاي هافيرتز بسبب الإصابة.

طالع قائمة ألمانيا في معسكر سبتمبر من هنا

وقال ساني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي ألمانيا" بعد استبعاده من تصفيات كأس العالم: "عليّ فقط مواصلة العمل الجاد، ولا يزال الموسم طويلًا جدًا".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أنه على "تواصل دائم" مع ناجلسمان، قائلًا: "كل شيء على ما يرام، أخبرني أنني سأستمر موجودا ضمن خططه، تربطنا علاقة جيدة جدًا".

طالع مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا