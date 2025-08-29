لتفادي توتر الانتقالات.. توخيل يؤجل معسكر منتخب إنجلترا

قرر توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، تأجيل انطلاق معسكر "الأسود الثلاثة" لما بعد غلق باب الانتقالات الصيفية، حرصًا على استقرار اللاعبين وتفادي أي تشتيت ذهني قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

إنجلترا تستعد لمواجهتي أندورا وصربيا في تصفيات المونديال

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإن تجمع المنتخب سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل في مركز "سانت جورج بارك"، استعدادًا لمواجهتي أندورا وصربيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

"مثيرًا للاشمئزاز".. توخيل يعتذر لبيلينجهام

ويرى توخيل أن تأجيل المعسكر يمنح لاعبيه فرصة التعامل مع ملفات انتقالاتهم بحرية، خصوصًا مع استمرار التكهنات حول مستقبل عدد من النجوم، مثل مارك جويهي مدافع كريستال بالاس المطلوب في ليفربول، وزميله آدم وارتون الذي يحظى باهتمام أندية أخرى.

توخيل يمنح لاعبي إنجلترا حرية حسم صفقاتهم

وقال المدرب الألماني: "أردنا أن نمنح اللاعبين مساحة للتعامل مع قضايا انتقالاتهم قبل الانضمام للمنتخب، سيصلون الثلاثاء، ليأخذوا يومًا للراحة، ثم نبدأ التحضيرات بعد الظهر".

وأضاف: "القرار أيضًا كان لتفادي معسكر طويل يسبق مباراة السبت، وتنظيم البرنامج بشكل أفضل للاعبين".