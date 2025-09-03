المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد مخاوف الإصابة.. كوناتي يشارك في تدريبات منتخب فرنسا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:39 م 03/09/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي

بدد إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، مخاوف الإصابة، بعد مشاركته في التدريبات مع المنتخب الفرنسي.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أوكرانيا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وسُمح لإبراهيما كوناتي بالتدرب مع المنتخب الفرنسي، حيث ظهر في الصور التي تم نشرها اليوم الأربعاء للمران الجماعي.

واضطر كوناتي لمغادرة الملعب في مباراة ليفربول ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وصرّح أرني سلوت، مدرب ليفربول، بعد المباراة أن ما حدث كان تقلصا عضليا وليس إصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن كوناتي صاحب الـ26 عاما شارك في كل المباريات الـ4 التي لعبها ليفربول هذا الموسم (3 في الدوري الإنجليزي ومباراة في الدرع الخيرية).

الدوري الإنجليزي ليفربول منتخب فرنسا

