بعد مخاوف الإصابة.. كوناتي يشارك في تدريبات منتخب فرنسا

بدد إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، مخاوف الإصابة، بعد مشاركته في التدريبات مع المنتخب الفرنسي.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أوكرانيا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وسُمح لإبراهيما كوناتي بالتدرب مع المنتخب الفرنسي، حيث ظهر في الصور التي تم نشرها اليوم الأربعاء للمران الجماعي.

واضطر كوناتي لمغادرة الملعب في مباراة ليفربول ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وصرّح أرني سلوت، مدرب ليفربول، بعد المباراة أن ما حدث كان تقلصا عضليا وليس إصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن كوناتي صاحب الـ26 عاما شارك في كل المباريات الـ4 التي لعبها ليفربول هذا الموسم (3 في الدوري الإنجليزي ومباراة في الدرع الخيرية).