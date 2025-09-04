إسبانيا تسحق بلغاريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

استهل منتخب إسبانيا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بانتصار قوي خارج أرضه، بعدما تغلب على مضيفه منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب "فاسيل ليفسكي" في صوفيا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.

ثلاثية إسبانية في الشوط الأول

بدأ "الماتادور" الإسباني المباراة بقوة، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عبر ميكيل أويارزوبال، الذي سدد كرة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30، ضاعف مارك كوكوريا النتيجة بعدما تابع كرة عرضية وسددها صاروخية في الزاوية البعيدة، قبل أن يضيف ميكيل ميرينو الهدف الثالث برأسية قوية في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بثلاثية نظيفة.

فرص ضائعة وهيمنة إسبانية

في الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، حيث كاد ميرينو أن يضيف هدفًا رابعًا بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة في الدقيقة 70.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى المنتخب البلغاري بمحاولات فردية لم تشكل خطورة على مرمى أوناي سيمون.

صدارة مبكرة

بهذا الفوز، حصد منتخب إسبانيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا، بجانب بلغاريا.

وكان المنتخب التركي قد افتتح مباريات المجموعة بفوز مثير على جورجيا بنتيجة (3-2).

يذكر أن نظام التصفيات الأوروبية ينص على تأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثاني ملحقًا أوروبيًا في مارس 2026 لتحديد المقاعد المتبقية.