المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إسبانيا تسحق بلغاريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:38 م 04/09/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

استهل منتخب إسبانيا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بانتصار قوي خارج أرضه، بعدما تغلب على مضيفه منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب "فاسيل ليفسكي" في صوفيا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.

ثلاثية إسبانية في الشوط الأول

بدأ "الماتادور" الإسباني المباراة بقوة، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عبر ميكيل أويارزوبال، الذي سدد كرة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30، ضاعف مارك كوكوريا النتيجة بعدما تابع كرة عرضية وسددها صاروخية في الزاوية البعيدة، قبل أن يضيف ميكيل ميرينو الهدف الثالث برأسية قوية في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بثلاثية نظيفة.

فرص ضائعة وهيمنة إسبانية

في الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، حيث كاد ميرينو أن يضيف هدفًا رابعًا بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة في الدقيقة 70.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى المنتخب البلغاري بمحاولات فردية لم تشكل خطورة على مرمى أوناي سيمون.

صدارة مبكرة

بهذا الفوز، حصد منتخب إسبانيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا، بجانب بلغاريا.

وكان المنتخب التركي قد افتتح مباريات المجموعة بفوز مثير على جورجيا بنتيجة (3-2).

يذكر أن نظام التصفيات الأوروبية ينص على تأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثاني ملحقًا أوروبيًا في مارس 2026 لتحديد المقاعد المتبقية.

بلغاريا إسبانيا ميكيل ميرينو تصفيات كأس العالم 2026 المجموعة الخامسة أويارزوبال كوكوريا أوناي سيمون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات