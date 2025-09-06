عاد إلى مانشستر سيتي.. جون ستونز يغادر معسكر إنجلترا

غادر جون ستونز، معسكر منتخب إنجلترا، الذي يستعد لمواجهتي أندورا وصربيا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب إنجلترا يستضيف نظيره أندورا، على ملعب فيلا بارك، مساء غد السبت، قبل أن يخرج لمواجعة منتخب صربيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر.

مغادرة جون ستونز

وأعلن منتخب إنجلترا، في تحديثات عبر الموقع الرسمي، أن جون ستونز انسحب من قائمة منتخب إنجلترا للإصابة، على أن يعود إلى مانشستر سيتي.

ومن جانبه، أكد توماس توخيل في تصريحات إعلامية: "للأسف غادر جون ستونز للتو".

أضاف: "لقد انضم للمعسكر مع مشاكل بسيطة بالعضلات، ولم يتحسن كما كنا نعتقد، لذلك غادر المعسكر هذا الصباح، لأننا لن نجازف به ضد أندورا، وأيضًا ضد صربيا للأسف".

وأشار في ختام تصريحاته: "جميع اللاعبين الآخرين جاهزون، تدربنا أمس مع 21 لاعبًا، واليوم مع 21 لاعبًا، ونأمل أن يكون الجميع جاهزًا للمشاركة غدًا".

وحصد منتخب إنجلترا العلامة الكاملة من 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، يحتل بهم صدارة مجموعته قبل مواجهتي أندورا وصربيا هذا الأسبوع.

