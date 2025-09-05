المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيزاك يعود بعد 102 يومًا.. الظهور الأول لأغلى لاعب في إنجلترا مع السويد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:17 م 05/09/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك

يستعد ألكسندر إيزاك، أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ بريطانيا بصفقة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني، للظهور مجددًا بعد غياب استمر 102 يوم، حيث يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة منتخب السويد أمام سلوفينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

إيزاك يظهر لأول مرة منذ 102 يومًا

آخر مشاركة للنجم السويدي كانت في 25 مايو الماضي عندما خسر نيوكاسل أمام إيفرتون بهدف نظيف في ختام الدوري الإنجليزي، قبل أن يدخل في أزمة مع إدارة ناديه السابق انتهت بانتقاله المثير إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا

خلال فترة غيابه، تضاعفت التكهنات حول مستقبله بعدما رفض السفر مع نيوكاسل في جولة آسيوية، ثم ظهر يتدرب بمفرده في ناديه الأسبق ريال سوسيداد.

خلافات وتصعيد انتهى بانتقال تاريخي إلى ليفربول

ووسط رفضه المشاركة مع فريقه السابق، تقدم ليفربول بعرض رسمي قوبل بالرفض قبل أن يعود بحسم الصفقة مقابل 130 مليون إسترليني.

إيزاك، صاحب الـ 27 هدفًا في الموسم الماضي والذي قاد نيوكاسل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والتتويج بكأس كاراباو، أصبح "العدو الأول" لجماهير النادي الإنجليزي الشمالي بعد اتهامه للإدارة بـ"نكث الوعود"، وهو ما نفاه النادي بشدة.

هدف رائع في المران يؤكد جاهزية النجم السويدي

الآن، وبعد توقيعه مع ليفربول، انضم المهاجم السويدي مباشرة إلى معسكر منتخب بلاده بقيادة المدرب جون دال توماسون، الذي أكد أنه تواصل مع الطاقم الطبي في "الريدز" ووعدهم بعدم المجازفة بلاعبه الجديد: "لن نفعل أي شيء غبي بخصوص لياقته"، بحسب قوله.

نتائج مباريات منتخب السويد في تصفيات كأس العالم

ورغم الغياب الطويل، أظهر إيزاك لمحات من براعته في التدريبات، حيث نشر الحساب الرسمي للمنتخب السويدي مقطع فيديو له وهو يسجل هدفًا رائعًا بتسديدة ملتفة في الزاوية العليا، وسط صيحات زملائه: "إنه هنا، إنه بخير".

