مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

مبابي: أريد أن أتخطى أهداف هنري مع منتخب فرنسا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:34 م 06/09/2025
مبابي

كيليان مبابي - مهاجم منتخب فرنسا

يسعى اللاعب كيليان مبابي إلى تحطيم أرقام تيري هنري مع منتخب فرنسا، بحسب ما قاله اليوم السبت.

ونجح مبابي في تسجيل هدف في مباراة فوز المنتخب الفرنسي (2-0) على أوكرانيا، مساء أمس الجمعة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مبابي عن معادلة أهداف هنري مع منتخب فرنسا

استطاع مبابي أن يصل إلى هدفه الدولي رقم 51 مع منتخب فرنسا، ليعادل هنري.

ويحتل مبابي وهنري وصافة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، خلف المتصدر أوليفيه جيرو الذي سجل 6 أهداف أكثر، بواقع 57 هدفًا.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "أريد الآن أن أتجاوز تيري هنري".

واستفاض صاحب الـ26 عامًا: "شرف كبير لي أن أعادل لاعبًا مثل هنري.. الجميع يعرف مكانته بالنسبة لنا كفرنسيين، إنه شخص مهد الطريق، وحقق إنجازات عظيمة، ولدي الكثير من الاحترام والإعجاب به".

وأتم: "بلوغ مثل هذا الرقم يبدو خياليًا، لكنني أحب ذلك، وأريد أن أستمر".

ويملك مبابي فرصة مواتية لتخطي عدد أهداف تيري هنري مع منتخب فرنسا، عندما يستضيف فريق المدرب ديديه ديشامب، آيسلندا، على أرضه، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة فرنسا القادمة
تيري هنري منتخب فرنسا كيليان مبابي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

