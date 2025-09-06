مبابي: أريد أن أتخطى أهداف هنري مع منتخب فرنسا

يسعى اللاعب كيليان مبابي إلى تحطيم أرقام تيري هنري مع منتخب فرنسا، بحسب ما قاله اليوم السبت.

ونجح مبابي في تسجيل هدف في مباراة فوز المنتخب الفرنسي (2-0) على أوكرانيا، مساء أمس الجمعة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مبابي عن معادلة أهداف هنري مع منتخب فرنسا

استطاع مبابي أن يصل إلى هدفه الدولي رقم 51 مع منتخب فرنسا، ليعادل هنري.

ويحتل مبابي وهنري وصافة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، خلف المتصدر أوليفيه جيرو الذي سجل 6 أهداف أكثر، بواقع 57 هدفًا.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "أريد الآن أن أتجاوز تيري هنري".

واستفاض صاحب الـ26 عامًا: "شرف كبير لي أن أعادل لاعبًا مثل هنري.. الجميع يعرف مكانته بالنسبة لنا كفرنسيين، إنه شخص مهد الطريق، وحقق إنجازات عظيمة، ولدي الكثير من الاحترام والإعجاب به".

وأتم: "بلوغ مثل هذا الرقم يبدو خياليًا، لكنني أحب ذلك، وأريد أن أستمر".

ويملك مبابي فرصة مواتية لتخطي عدد أهداف تيري هنري مع منتخب فرنسا، عندما يستضيف فريق المدرب ديديه ديشامب، آيسلندا، على أرضه، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.