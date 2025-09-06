سطر جياكومو راسبادوري اسمه في تاريخ المنتخب الإيطالي بعدما تجاوز أسطورة روما فرانشيسكو توتي في عدد الأهداف الدولية، خلال الفوز العريض للأزوري على إستونيا بخماسية دون رد في التصفيات، مساء الجمعة.

راسبادوري يدخل قائمة الهدافين متفوقًا على توتي

ودخل مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي ولاعب نابولي السابق من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، ليصنع الفارق سريعًا بتسجيل هدف وصناعة آخر خلال أربع دقائق فقط، قبل أن يضيف تمريرة حاسمة ثانية لزميله أليساندرو باستوني في اللحظات الأخيرة.

ورفع راسبادوري رصيده إلى 10 أهداف دولية بقميص المنتخب الإيطالي في 41 مباراة، متفوقًا بهدف واحد على توتي الذي اكتفى بتسجيل 9 أهداف في 58 مباراة دولية بين عامي 1998 و2006، توج خلالها بلقب كأس العالم.

ريفا يتصدر قائمة هدافي الأزوري بـ35 هدفًا

ويظل لويجي ريفا الهداف التاريخي للأزوري برصيد 35 هدفًا في 42 مباراة، يليه جوزيبي مياتزا (33 هدفًا) وسيلفيو بيولا (30 هدفًا)، ثم الثنائي روبرتو باجيو وأليساندرو ديل بييرو برصيد 27 هدفًا لكل منهما.