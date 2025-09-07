أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره منتخب ليتوانيا، في مباراة ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة ليتوانيا ضد هولندا، تنطلق بحلول السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب داريوس جيريناس، في كاوناس، لحساب الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تشكيل منتخب هولندا

ويقود ممفيس ديباي هجوم منتخب الطواحين أمام نظيره الليتواني، فيما يتواجد تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي، وسط ملعب هولندا.

وجاء تشكيل هولندا الأساسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

الدفاع: دينزل دومفريس، دي فريج، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

الوسط: جيردي شوتن، كوينتن مادورو، تيجاني رايندرز.

الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026

بينما يجلس على دكة البدلاء: يان باول هيك، يوريان تيمبر، تشافي سيمونز، ريان جرافنبرج، فوتر فيجورست، روبن ريفس، ماتياس دي ليخت، ميكي فان دي فان، لوا لانج، سيم ستيم، تيون كوبميينيرز ومارك فليكين.

يحتل منتخب هولندا صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات، فيما تحتل ليتوانيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.