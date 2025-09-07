تشكيل ألمانيا.. 5 تغييرات أمام أيرلندا الشمالية

أعلن المدير الفني جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، التشكيل الذي يبدأ به ضد أيرلندا الشمالية في مباراة تقام بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الألماني في تصحيح أوضاعه، بعد أن خسر (2-0) أمام سلوفاكيا.

وانتقد ناجلسمان أداء نجوم منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا، مشددًا على نيته إجراء العديد من التغييرات في تشكيل المباراة المقبلة ضد أيرلندا الشمالية، ليستبدل بالفعل 5 لاعبين.

تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: أوليفر باومان

الدفاع: والديمار أنتون، روبن كوخ، أنتونيو روديجر، ديفيد راوم

الوسط: باسكال جروس، جوشوا كيميتش، فلوريان فيرتز

الهجوم: سيرج جنابري، جيمي لويلينج، نيك فولتمايد

وأجرى ناجلسمان 5 تغييرات على تشكيل ألمانيا، ليدفع بأنتون وكوخ وراوم وجروس ولويلينج منذ الدقيقة الأولى أمام أيرلندا الشمالية.

وأبقى جوليان ناجلسمان الخماسي كولينز وتاه وميتلشتيت وستيلر وجوريتسكا بين بدلاء ألمانيا، بعد مشاركتهم الأساسية ضد سلوفاكيا.

يشار إلى أن مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم تضم سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية ولوكسمبورج.

وكانت أيرلندا الشمالية افتتحت تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز (3-1) على لوكسمبورج.