كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تشكيل ألمانيا.. 5 تغييرات أمام أيرلندا الشمالية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:56 م 07/09/2025
ألمانيا

منتخب ألمانيا

أعلن المدير الفني جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، التشكيل الذي يبدأ به ضد أيرلندا الشمالية في مباراة تقام بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الألماني في تصحيح أوضاعه، بعد أن خسر (2-0) أمام سلوفاكيا.

وانتقد ناجلسمان أداء نجوم منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا، مشددًا على نيته إجراء العديد من التغييرات في تشكيل المباراة المقبلة ضد أيرلندا الشمالية، ليستبدل بالفعل 5 لاعبين.

تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: أوليفر باومان

الدفاع: والديمار أنتون، روبن كوخ، أنتونيو روديجر، ديفيد راوم

الوسط: باسكال جروس، جوشوا كيميتش، فلوريان فيرتز

الهجوم: سيرج جنابري، جيمي لويلينج، نيك فولتمايد

وأجرى ناجلسمان 5 تغييرات على تشكيل ألمانيا، ليدفع بأنتون وكوخ وراوم وجروس ولويلينج منذ الدقيقة الأولى أمام أيرلندا الشمالية.

وأبقى جوليان ناجلسمان الخماسي كولينز وتاه وميتلشتيت وستيلر وجوريتسكا بين بدلاء ألمانيا، بعد مشاركتهم الأساسية ضد سلوفاكيا.

يشار إلى أن مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم تضم سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية ولوكسمبورج.

وكانت أيرلندا الشمالية افتتحت تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز (3-1) على لوكسمبورج.

تصفيات كأس العالم ألمانيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

