أصيب اللاعب إيرلينج هالاند إثر اصطدامه بأحد أبواب الحافلة التي تقل منتخب النرويج في المعسكر المقام ضمن أسبوع فيفا الجاري، بحسب ما كشفت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الإثنين.

وتفوق المنتخب النرويجي (1-0) على فنلندا في مباراة ودية، بفضل هدف إيرلينج هالاند من علامة الجزاء.

إصابة هالاند

نشر هالاند صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع سناب شات، أظهر خلالها إصابته في الوجه، بعد أن اصطدم بأحد أبواب حافلة منتخب النرويج قبل دخوله الفندق، وفق ما ذكرت سكاي سبورتس.

وكتب هالاند ساخرًا من إصابته: "الباب ضربني.. 3 غرز".

هل تؤثر على مشاركته مع منتخب النرويج؟

تستعد النرويج لمواجهة مولدوفا، مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وقال مارتن أوديجارد، قائد منتخب النرويج، في تصريحات اليوم الإثنين بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء مولدوفا: "هالاند بخير.. لم أر ما حدث لكنني سمعت أنه اصطدم بالباب، لذا لديه جرح صغير لكن كل شيء على ما يرام".

وأضاف ستاله سولباكن، مدرب منتخب النرويج: "كان يمكن أن تسير الأمور بشكل أسوأ، لكنه الآن بخير".

ومن المنتظر أن يكون هالاند جاهزًا لخوض مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي، الأحد، عندما يلتقي الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.