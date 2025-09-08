المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديشامب ردا على باريس سان جيرمان: لسنا خصوما

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:09 م 08/09/2025
ديديه ديشامب

ديشامب - مدرب منتخب فرنسا

رد المدير الفني ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على البيان الصادر عن نادي باريس سان جيرمان، قبل أيام، موضحًا أن الطرفين ليسا خصومًا، بل عليهما أن يكونا متعاونين معًا.

وتفوق منتخب فرنسا (2-0) على أوكرانيا في مباراة أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل لقاء غدٍ الثلاثاء أمام آيسلندا.

بيان باريس سان جيرمان

أصدر باريس سان جيرمان بيانًا غاضبًا، بسبب إصابة كل من عثمان ديمبيلي وديزيري دوي مع منتخب فرنسا.

وذكر باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي أن إصابة ديمبيلي ودوي لها "عواقب رياضية كبيرة" على فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، مطلبًا بوضع آلية واضحة في التنسيق الطبي بين الأندية والمنتخب، بحيث تكون صحة اللاعبين أولوية قصوى.

ديشامب يرد

وقال ديشامب، اليوم الإثنين، في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "باريس سان جيرمان ليس خصمنا".

وأضاف مدرب فرنسا: "من المفترض أن يعلن جميع اللاعبين عن إصابتهم، وفور أن يصبح من غير الممكن مشاركتهم، فالأمر ببساطة سيكون غير ممكن".

وشدد ديشامب على أنه من يتخذ القرارات في منتخب فرنسا، في إشارة إلى نيته إشراك اللاعب برادلي باركولا ضد آيسلندا، رغمًا عن بيان باريس سان جيرمان.

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا ديديه ديشامب

