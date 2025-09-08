المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل وأثناء وبعد المباراة.. إيطاليا تلقن الكيان الصهيوني درسا في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:52 م 08/09/2025
إيطاليا

إيطاليا قبل الفوز على الكيان الصهيوني

لقن المنتخب الإيطالي، الكيان الصهيوني، درسًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 في مباراة شهدت 9 أهداف.

والتقى المنتخبان على أرض محايد في ملعب ناجيردي شتاديون بالمجر.

درس إيطالي في تصفيات كأس العالم

نجح المنتخب الإيطالي في حصد النقاط الثلاث أمام الكيان الصهيوني، ليواصل فريق المدرب جينارو جاتوزو التقدم أكثر في مشوار الصعود لكأس العالم 2026.

وفازت إيطاليا (5-4) في مباراة شهدت استمرار تسجيل الأهداف حتى الدقائق الـ+90.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في تفوقه المستحق لكل من مويس كين وماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري وساندرو تونالي، إذ سجل الأول ثنائية في الدقيقتين 40 و54، بينما هز الثلاثي الآخر الشباك في الدقائق 58 و81 و90+1 على الترتيب.

وكان بإمكان منتخب إيطاليا تحقيق فوز أكبر، لكن سوء الحظ تسبب في إحراز كل من مانويل لوكاتيلي وأليساندرو باستوني هدفين ذاتيين في الدقيقتين 16 و87 تواليًا.

وقدمت الجماهير الإيطالية كذلك درسًا إنسانيًا قبل انطلاق المباراة، إذ أدارت ظهورها أثناء النشيد الوطني، احتجاجًا على جرائم الكيان الصهيوني الذي يواصل قصف قطاع غزة منذ قرابة عامين.

ورفعت الجماهير الإيطالية التي حضرت بالمئات إلى المجر، لافتات كتب عليها: (توقف) في مطالبة جديدة ليويفا وفيفا بإقصاء الكيان الصهيوني من المسابقات الدولية، على غرار ما حدث لروسيا.

وبعد المباراة، دخل اللاعبون من المنتخبين في مشاجرة عنيفة بالأيدي، في مشهد جديد يعزز ما قاله جاتوزو، قبل أيام، عندما أشار إلى أن "الحظ العاثر" أوقع المنتخب الإيطالي في طريق الكيان الصهيوني.

وبات منتخب إيطاليا وصيفًا لمجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 خلف النرويج بفارق 3 نقاط، مع توقعات بأن تستمر المنافسة قائمة بين هذين المنتخبين فقط حتى الجولة الأخيرة.

