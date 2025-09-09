سقط المنتخب السويدي في واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، بالخسارة (2-0) أمام كوسوفو، مساء الإثنين.

ويظهر منتخب السويد في تصفيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا.

السويد تتعثر أمام كوسوفو

نجح منتخب كوسوفو على أرضه، في التقدم على السويد، بهدف في الدقيقة 26 من توقيع اللاعب ألفيس رشبتشاي.

ومع محاولات السويد في العودة بالنتيجة، تمكن منتخب كوسوفو من إضافة هدف ثان عن طريق فيدات موريكي، عند حدود الدقيقة 42.

وشهدت مباراة السويد وكوسوفو مشاركة المهاجم ألكسندر إيزاك من مقاعد البدلاء في الدقيقة 72، لكنه لم يقدم الشيء الكبير، في انتظار الظهور الأول مع ليفربول.

وبات منتخب السويد في موقف عصيب بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يبتعد عن المتصدر السويسري بفارق 5 نقاط بعد مرور جولتين فقط.

يشار إلى أن المتصدر فقط هو من يتأهل مباشرة إلى منافسات كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا أوروبيًا مرهقًا.