بمشاركة إيزاك.. منتخب السويد يسقط أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:08 ص 09/09/2025
إيزاك

من مباراة كوسوفو والسويد

سقط المنتخب السويدي في واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، بالخسارة (2-0) أمام كوسوفو، مساء الإثنين.

ويظهر منتخب السويد في تصفيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا.

السويد تتعثر أمام كوسوفو

نجح منتخب كوسوفو على أرضه، في التقدم على السويد، بهدف في الدقيقة 26 من توقيع اللاعب ألفيس رشبتشاي.

ومع محاولات السويد في العودة بالنتيجة، تمكن منتخب كوسوفو من إضافة هدف ثان عن طريق فيدات موريكي، عند حدود الدقيقة 42.

وشهدت مباراة السويد وكوسوفو مشاركة المهاجم ألكسندر إيزاك من مقاعد البدلاء في الدقيقة 72، لكنه لم يقدم الشيء الكبير، في انتظار الظهور الأول مع ليفربول.

وبات منتخب السويد في موقف عصيب بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يبتعد عن المتصدر السويسري بفارق 5 نقاط بعد مرور جولتين فقط.

يشار إلى أن المتصدر فقط هو من يتأهل مباشرة إلى منافسات كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا أوروبيًا مرهقًا.

مباراة السويد القادمة
تصفيات كأس العالم السويد ألكسندر إيزاك

