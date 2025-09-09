المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
في مباراة مثيرة.. البرتغال تفوز على المجر بثلاثية في تصفيات كأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:46 م 09/09/2025 تعديل في 10/09/2025
البرتغال

البرتغال

حقق منتخب البرتغال فوزاً مثيراً على نظيره المجر، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم بارناباس فارجا للمجر في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل برناردو سيلفا هدف التعادل في الدقيقة 37.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 58 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وعاد فارجا ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل جواو كانسيلو هدف الفوز في الدقيقة 86.

وتصدر منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد المجر عند نقطة في المركز الثالث.

تفاصيل المباراة

تمكن منتخب المجر من التقدم في النتيجة عند الدقيقة 21 من عمر المباراة، بعدما لُعبت كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها فارجا برأسية قوية على يمين الحارس داخل الشباك.

وأضاع كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وأهدر بيدرو نيتو فرصة التعادل في الدقيقة 32 من زمن المباراة، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة صاروخية ولكن الحارس تصدى للكرة.

وتمكن برناردو سيلفا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس داخل الشباك.

حصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ونفذها كريستيانو رونالدو ليتقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بعدما سدد على يمين الحارس.

وكاد كانسيلو أن يعزز التقدم بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى للكرة في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وأهدر سوبوسلاي لاعب المجر أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة قوية ولكن علت المرمى.

وتمكن فارجا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها فارجا برأسية قوية على يمين الحارس داخل الشباك.

واستطاع جواو كانسيلو من تسجيل هدف التقدم سريعاً في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بعدما مرر برناردو سيلفا الكرة له داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة صاروخية على يسار الحارس داخل الشباك.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال المجر تصفيات كأس العالم 2026

