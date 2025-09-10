أبدى هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده على نظيره الصربي بخمسة أهداف دون رد، مؤكدًا أن الأداء والنتيجة يمكن أن يشكلا نقطة انطلاق قوية في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف منتخب "الأسود الثلاثة" كل من كين، نوني مادويكي، إزري كونسا، مارك جويهي، وماركوس راشفورد، ليقترب الفريق أكثر من التأهل للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال كين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "هذا تقريبا أفضل ما يمكن أن يحدث، ليس فقط بسبب النتيجة ولكن أيضًا لأن الخسارة كانت ستضع ضغطًا كبيرًا على المجموعة. قدمنا مباراة مثالية: شباك نظيفة، خمسة أهداف، ولم نكن تحت ضغط حقيقي".

وأضاف قائد إنجلترا البالغ من العمر 32 عامًا: "يمكننا أن نستخدم هذا الأداء كنموذج للمباريات الصعبة المقبلة. القدوم إلى ملعب صعب وأجواء عدائية واللعب بهذه الطريقة أمر مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأكد كين، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركاته في كأس العالم المقبلة: "أقدّر كل لحظة بقميص إنجلترا. أعلم أن هذا لن يستمر للأبد، لذلك أحاول أن أستمتع بكل مباراة وبكل فرصة تمنح لي".

وكانت إنجلترا قد حققت الفوز في أول أربع مباريات بالتصفيات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب الأداء الباهت أمام منتخبات أضعف مثل أندورا. غير أن الانتصار العريض في بلجراد أعاد الحماس للجماهير وأشعل آمال المنتخب في تحقيق إنجاز عالمي جديد.