لحظة محرجة.. لماذا لم يتبادل رونالدو القمصان مع سوبوسلاي؟ (صورة)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:47 م 10/09/2025
سوبوسلاي ورونالدو

سوبوسلاي ورونالدو

قد يكون كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، شعر ببعض الذنب بعد أن اضطر لرفض طلب دومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر لتبادل القمصان.

قاد النجمان منتخبات بلديهما كقائدين خلال لقائهما في تصفيات كأس العالم أمس الثلاثاء، حيث حققت البرتغال فوزًا بنتيجة 3-2 على المجر.

سجل رونالدو هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 58، في مباراة مثيرة حُسمت بهدف الفوز المتأخر، حيث سجل نجم مانشستر سيتي السابق جواو كانسيلو، هدف الفوز في الدقيقة 86، بعد دقيقتين فقط من محاولة بارناباس فارجا إنقاذ نقطة للمجر.

لماذا لم يتبادل رونالدو القمصان مع سوبوسلاي؟

على الرغم من نتيجة المباراة، كان من المفهوم أن سوبوسلاي حريص على الحصول على قميص مثله الأعلى منذ الطفولة بعد صافرة النهاية.

وقبل المواجهة، سُئل نجم ليفربول عن مدى تفكيره في مواجهة أسطورة كرة القدم للمرة الأولى، وأجاب قائلاً: "كثيراً، لقد لعبت ضد لاعبين رائعين، لكنني لم ألعب ضدّه من قبل، منذ طفولتي وهو مثلي الأعلى، وأخيراً جاء الوقت لمواجهته، آمل أن تكون تجربة إيجابية".

وحرص سوبوسلاي على الاستمتاع بلقائه مع الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، حيث انتظر اللاعب صاحب الـ24 عامًا خارج غرفة ملابس منتخب البرتغال لتسليم رونالدو قميصه بعد المباراة على أمل أن يحصل على قميصه بالمقابل.

لكن آماله سرعان ما تبخرت، إذ أخبره رونالدو أنه قد بدّل قميصه بالفعل.

ولحسن حظ سوبوسلاي، عرض رونالدو على الفور حلاً، حيث وعده بالحصول على قميصه في مباراة الإياب لتصفيات الشهر المقبل.

قال له رونالدو: "سأعطيك قميصي الأساسي بالتأكيد، في البرتغال، حسنًا؟".

Ronaldo was forced to tell Szoboszlai that he was unable to swap shirts

كانت المواجهة في بودابست لحظة مميزة لسوبوسلاي، إذ كان في السابق تميمة الفريق عندما واجهت المجر البرتغال عام 2009.

قبل المباراة، انتشرت صورة لسوبوسلاي وهو في سن الثامنة، واقفًا على بعد أقدام قليلة من رونالدو الذي كان يلعب في اللقاء، ومع لقاء النجمين على أرض الملعب بعد 16 عامًا، يبرز ذلك فقط طول مسيرة قائد البرتغال اللافتة.

Image

مباراة البرتغال القادمة
رونالدو البرتغال المجر تصفيات كأس العالم 2026 سوبوسلاي

