إيطاليا قد لا تشارك في كأس العالم 2026

ما يزال الطريق طويلًا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن بعض المنتخبات الكبيرة، 8 على الأقل، أصبحت مهددة بالغياب عن المونديال المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

ورفع فيفا عدد المنتخبات المشاركة من قارة أوروبا في كأس العالم 2026 من 13 إلى 16 منتخبًا، أي أنها حصلت على 3 مقاعد إضافية فقط.

تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبًا في قارة أوروبا على الصعود إلى كأس العالم.

وفي التصفيات الأوروبية، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، بعضها يضم 4 فرق والبعض الآخر يضم 5 فرق، على أن يصعد المتصدر بعد خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مباشرة، إلى كأس العالم 2026.

الملحق الأوروبي

تتصارع المنتخبات التي احتلت وصافة المجموعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم على 4 مقاعد متبقية، يضاف إليها 4 منتخبات أخرى من الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ليشارك 16 منتخبًا في الملحق القاري.

وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم في 4 طرق أو مسارات، كل منها مكون من مباراتين فقط، نصف نهائي ثم نهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.

ويتأهل المنتخب الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.

8 منتخبات مهددة بالغياب عن كأس العالم

فيما يلي، أبرز 8 منتخبات قد لا تشارك في كأس العالم 2026 بسبب وضعها الحالي في تصفيات أوروبا..

- المجر: المنتخب الذي يضم سوبوسلاي وكيركيز يظهر بعيدًا بـ5 نقاط عن المتصدر البرتغالي، بعد جولتين فقط.

- السويد: قد لا نشاهد إيزاك وجيوكيريس في كأس العالم، في ظل احتلال المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر السويسري، بعد جولتين.

- تركيا: ما يزال الفارق 3 نقاط فقط مع المتصدر الإسباني، لكن بطل يورو 2024 هو المرشح الأول بالتأكيد للتأهل إلى كأس العالم.

- هولندا: تتصدر بالتساوي في النقاط مع بولندا، مع مباراة أقل، ومع تبقي 3 جولات فقط، فإن أحد المنتخبين لن يصعد مباشرة لكأس العالم.

- إيطاليا: لعبت أقل من النرويج بمباراة واحدة، لكنها تتأخر بـ6 نقاط، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية مشوارها في تصفيات أوروبا.

- بلجيكا: تتأخر بنقطة واحدة عن مقدونيا، وتتساوى مع ويلز، لكنها خاضت مباراة أقل مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية التصفيات الأوروبية.

- صربيا: منتخب ميتروفيتش وميلينكوفيتش سافيتش يبتعد بـ8 نقاط عن المتصدر الإنجليزي، ما يعني تعقد الموقف تمامًا مع تبقي 3 جولات.

- كرواتيا: يظل وضعها أفضل من التشيك، رغم تساويهما في عدد النقاط، لكنها خاضت مباراة أقل في تصفيات أوروبا لكأس العالم.

ترتيب المجموعات في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026