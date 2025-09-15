المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الاتحاد الإيطالي: لا يمكننا الانسحاب أمام الكيان الصهيوني.. فيفا قد يحرمنا من كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:59 م 15/09/2025
إيطاليا

منتخب إيطاليا

رفض جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مبدأ الانسحاب أمام الكيان الصهيوني، موضحًا أن العواقب قد تصل إلى حرمان فريق المدرب جينارو جاتوزو من المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ويبتعد منتخب إيطاليا بـ6 نقاط عن المتصدر النرويجي في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدث عن مواجهة الكيان الصهيوني

فاز المنتخب الإيطالي (5-4) على الكيان الصهيوني في مباراة جمعتهما خلال أسبوع فيفا الأخير ضمن تصفيات كأس العالم.

وقبل المباراة، عبر جاتوزو عن استيائه من مواجهة الكيان الصهيوني، أما أثناءها، رفعت جماهير المنتخب الإيطالي لافتات احتجاجية، فيما دخل اللاعبون أنفسهم في مشاجرة بالأيدي، بعد صافرة النهاية.

وطالبت رابطة المدربين الإيطاليين بالانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني، أكتوبر المقبل، بسبب الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.

ورد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على المطالبات الجماهيرية في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب: "عدم اللعب يعني عدم المشاركة في كأس العالم.. لا يمكننا أن ننسحب، ونسهل الأمور بهذا الشكل على الكيان الصهيوني".

وشدد الموقع على أن انسحاب إيطاليا يعني التعرض لعقوبات من فيفا، قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم.

وأبرز الموقع الإيطالي أن عددًا من اتحادات الكرة المحلية في أوروبا، من بينها الإسباني، تسعى إلى استبعاد الكيان الصهيوني من الرياضة الدولية، على غرار ما حدث لروسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

إيطاليا
إيطاليا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم إيطاليا

