عاد اللاعب نيتس جراديشار إلى قائمة منتخب سلوفينيا مجددًا في أسبوع فيفا المقبل.

ويخوض منتخب سلوفينيا مباراتين مصيريتين بالنسبة له في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هذا الشهر، إذ يحل ضيفًا على كوسوفو ثم يستقبل سويسرا في 10 و13 أكتوبر على الترتيب.

ويظهر منتخب سلوفينيا في المركز الأخير ضمن المجموعة الثانية في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 برصيد نقطة واحدة، خلف سويسرا وكوسوفو والسويد على الترتيب.

ظهور جراديشار الوحيد مع منتخب سلوفينيا

يعود جراديشار إلى قائمة منتخب سلوفينيا، بعد أن استدعى في مناسبة وحيدة في يناير 2024 قبل عام كامل من انضمامه إلى الأهلي.

ومن المتوقع أن يبقى جراديشار بين بدلاء المنتخب السلوفيني في مشوار تصفيات كأس العالم 2026 بسبب استدعاء بنيامين سيسكو، المهاجم الأساسي الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف، قادمًا من لايبزيج.

رغم ذلك، يملك جراديشار ذكريات جميلة من الظهور الوحيد مع منتخب سلوفينيا.

وكان جراديشار انضم إلى معسكر منتخب سلوفينيا في يناير 2024 الذي أقيم خارج أجندة فيفا، حيث اختار المدرب ماتياز كيك -ما يزال في منصبه- استدعاء عدد من اللاعبين المحليين من أجل منحهم فرصة المشاركة وديًا.

ولعب جراديشار أساسيًا في مباراة سلوفينيا الودية ضد الولايات المتحدة، ناجحًا في تسجيل هدف الفوز (1-0).

وقال صاحب الـ23 عامًا عن الظهور الوحيد مع منتخب سلوفينيا في تصريحات لموقع "sloveniatimes": "نجحت في استغلال أول فرصة لي مع منتخب سلوفينيا.. قدم الأمريكيون أداءً جيدًا، لكننا تحلينا بالصبر وحاولنا التسجيل من هجمات مرتدة".