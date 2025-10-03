أعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة معسكر أكتوبر الجاري، استعدادًا لمباراتي ويلز ولاتفيا، والتي شهدت عودة بوكايو ساكا.

قائمة إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا، لمباراة ويلز الودية، ثم مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026، شهدت عودة بوكايو ساكا، بينما لم ينضم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، وكذلك جاك جريليش المنضم لإيفرتون الصيف الماضي.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس-سكيلي (آرسنال)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، مورجان جيبس-وايت (نوتنجهام فورست)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، روبن لوفتوس-تشيك (إيه سي ميلان)، ديكلان رايس (آرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا).

خط الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إيبريتشي إيزي (آرسنال)، أنطوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، بوكايو ساكا (آرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا).