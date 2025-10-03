لم يتم استدعاء جناح ليفربول، فيديريكو كييزا، إلى قائمة المنتخب الإيطالي لمباراتي تصفيات كأس العالم أمام إستونيا والكيان الصهيوني، رغم توقعات سابقة بعودته إلى التشكيلة.

آخر مشاركة لكييزا مع الأزوري كانت في يوليو 2024، عندما خسر المنتخب الإيطالي أمام سويسرا 2-0 في دور الستة عشر لبطولة يورو 2024.

أسباب الاستبعاد وغياب المشاركة الدولية

أفادت آخر التقارير بأن استبعاد كييزا يعود بشكل رئيسي إلى مشاكل لياقة بدنية بسيطة، وفقًا لآخر التحديثات من ليفربول، حيث من المقرر أن يوضح مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو قراراته بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وقد غاب كييزا مؤخرًا عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي، ولا يزال هناك شكوك حول مشاركته في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أداء كييزا مع ليفربول ومنتخب إيطاليا

رغم الغياب عن المنتخب، بدأ كييزا موسمه بشكل جيد مع ليفربول، حيث سجل هدفين وصنع هدفين في ست مباريات حتى الآن.

ومع 51 مباراة دولية، سجل جناح المنتخب الإيطالي سبعة أهداف.

