المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

0 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 1
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد بيان برشلونة.. منتخب إسبانيا يعلن استبعاد لامين يامال من معسكر أكتوبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:50 ص 04/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد لامين يامال نجم برشلونة من قائمة "لاروخا" لمعسكر التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أعلن استدعاء لامين يامال إلى قائمته لمواجهتي جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد ساعات قليلة من إعلان القائمة، أكد برشلونة في بيان رسمي تجدد إصابة لامين يامال في منطقة العانة، وحاجته إلى فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع من أجل التعافي.

وبناء عليه أكد المنتخب الإسباني خروج لامين يامال من قائمة لويس دي لا فوينتي لمواجهتي جورجيا وبلغاريا، وقال في بيان مقتضب: "بعد طلب الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم الحصول على تقرير طبي أمس، أرسل الجهاز الطبي لبرشلونة تقريرا يفيد بوجود بعض الانزعاج في منطقة العانة لدى مهاجم البلوجرانا".

وأتم: "بناء على ذلك، ومن أجل ضمان تعافي اللاعب بسرعة ودون أي مخاطرة، كما هو الحال مع جميع لاعبي المنتخب الإسباني، تقرر استبعاده من المعسكر".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ18 عاما شارك في 5 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

برشلونة لامين يامال منتخب إسبانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر - شباب

مصر - شباب

0 1
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

55

فرصة خطيرة.. الضغط من تشيلي يتواصل وعرضية من الجانب الأيمن ثم رأسية قوية وحاول روسيل لاعب تشيلي أن يسبق دفاع منتخب مصر ويلعبها قوية برأسه لكن أحمد وهب تصدى للكرة وخرجت ركنية لصالح تشيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة