أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد لامين يامال نجم برشلونة من قائمة "لاروخا" لمعسكر التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أعلن استدعاء لامين يامال إلى قائمته لمواجهتي جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد ساعات قليلة من إعلان القائمة، أكد برشلونة في بيان رسمي تجدد إصابة لامين يامال في منطقة العانة، وحاجته إلى فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع من أجل التعافي.

وبناء عليه أكد المنتخب الإسباني خروج لامين يامال من قائمة لويس دي لا فوينتي لمواجهتي جورجيا وبلغاريا، وقال في بيان مقتضب: "بعد طلب الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم الحصول على تقرير طبي أمس، أرسل الجهاز الطبي لبرشلونة تقريرا يفيد بوجود بعض الانزعاج في منطقة العانة لدى مهاجم البلوجرانا".

وأتم: "بناء على ذلك، ومن أجل ضمان تعافي اللاعب بسرعة ودون أي مخاطرة، كما هو الحال مع جميع لاعبي المنتخب الإسباني، تقرر استبعاده من المعسكر".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ18 عاما شارك في 5 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.