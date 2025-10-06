المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسمياً.. استبعاد رودري من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:58 ص 06/10/2025
إصابة رودري

رودري

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من قائمة المنتخب الإسباني استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض رودري لإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

استبعاد رودري

يستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر أمام جورجيا وبلغاريا.

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا، يؤكد خلاله الاستقرار على استبعاد لاعب خط الوسط بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وقال بيان الاتحاد الإسباني: "استبعد رودريجو هيرنانديز من تشكيلة المنتخب الإسباني لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا الوليد بسبب الإصابة".

وأتم البيان: "وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي قدمها ناديه إلى الخدمات الطبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم".

مباراة إسبانيا القادمة
