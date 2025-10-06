أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من قائمة المنتخب الإسباني استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض رودري لإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

استبعاد رودري

يستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر أمام جورجيا وبلغاريا.

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا، يؤكد خلاله الاستقرار على استبعاد لاعب خط الوسط بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وقال بيان الاتحاد الإسباني: "استبعد رودريجو هيرنانديز من تشكيلة المنتخب الإسباني لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا الوليد بسبب الإصابة".

وأتم البيان: "وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي قدمها ناديه إلى الخدمات الطبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم".