استدعى روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، نونو تافاريس لاعب لاتسيو، للانضمام إلى تشكيلة الفريق للمباراتين المقبلتين ضد أيرلندا والمجر.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة أيرلندا والمجر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ليحل محل جواو نيفيز، نجم باريس سان جيرمان، الذي تم تسريحه من المعسكر بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنه اتخذ قرار استبعاد نيفيز بالتشاور مع باريس سان جيرمان، بعدما تأكد الطرفان أن لاعب الوسط غير لائق بدنيا للمشاركة في المباراتين المقبلتين.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال يواجه أيرلندا يوم 11 أكتوبر، والمجر يوم 14 من نفس الشهر.