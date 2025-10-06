لم يشارك كيليان مبابي، في مران منتخب فرنسا، اليوم الإثنين، بالحصة التدريبية قبل مواجهتي أذربيجان وأيسلندا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

عدم مشاركة مبابي

ولم يتدرب كيليان مبابي مع منتخب فرنسا، اليوم الإثنين، وسيخضع لفحص طبي غد الثلاثاء لمعرفة موقفه من المشاركة في التدريبات قبل ملاقاة أذربيجان، المقرر لها الجمعة المقبلة.

وقال ديديه ديشامب في تصريحات إعلامية: "مبابي يعاني من مشكلة بسيطة غير خطيرة، وإلا لم يكن ليحضر، سنأخذ وقتنا لتقييم الأمر مع الجهاز الطبي".

ومن جانبها، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن جدول المباريات كان مرهقًا، مما أدى لعدم المخاطرة واستبدال كيليان مبابي، بعد إصابته أمام فياريال، كإجراء احترازي.

وأوضحت الصحيفة أن بعد خضوع كيليان مبابي لاختبارات بدنية في مران منتخب فرنسا، غد الثلاثاء، سيتم اتخاذ القرار من جانب الجهاز الطبي، سواء باستمراره في المعسكر، أو العودة لاستكمال العلاج في مدريد.

وتلتقي فرنسا مع أذربيجان، مساء الجمعة المقبلة في باريس، ثم تخرج لملاقاة أيسلندا، يوم الإثنين المقبل، الموافق 13 من أكتوبر الجاري.