مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

تصفيات كأس العالم.. الإصابة تصطاد لاعبا من منتخب هولندا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:06 م 07/10/2025
هولندا

من تدريبات منتخب هولندا

استبعد المنتخب الهولندي لاعبًا من قائمته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب هولندا، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، مباراتين في المتناول ضد كل من مالطا وفنلندا ضمن تصفيات كأس العالم.

الإصابة تصطاد لاعبا من هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي استبعاد ميكس ميردينك بسبب الإصابة.

وكتب البيان الرسمي: "تعرض ميردينك للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب هولندا الجماعية، واللاعب لن يتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم".

وكان مهاجم إيه زد ألكمار على أعتاب مشاركته الرسمية الأولى مع منتخب هولندا، لكن الحلم سيتأجل إلى إشعار آخر.

وقدم ميردينك صاحب الـ22 عامًا انطلاقة جيدة جدًا في منافسات الدوري الهولندي هذا الموسم، ناجحًا في تسجيل 3 أهداف بقميص ألكمار مع صناعة هدف آخر خلال 8 مباريات.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

مباراة هولندا القادمة
تصفيات كأس العالم هولندا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

