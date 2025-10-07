استبعد المنتخب الهولندي لاعبًا من قائمته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب هولندا، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، مباراتين في المتناول ضد كل من مالطا وفنلندا ضمن تصفيات كأس العالم.

الإصابة تصطاد لاعبا من هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي استبعاد ميكس ميردينك بسبب الإصابة.

وكتب البيان الرسمي: "تعرض ميردينك للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب هولندا الجماعية، واللاعب لن يتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم".

وكان مهاجم إيه زد ألكمار على أعتاب مشاركته الرسمية الأولى مع منتخب هولندا، لكن الحلم سيتأجل إلى إشعار آخر.

وقدم ميردينك صاحب الـ22 عامًا انطلاقة جيدة جدًا في منافسات الدوري الهولندي هذا الموسم، ناجحًا في تسجيل 3 أهداف بقميص ألكمار مع صناعة هدف آخر خلال 8 مباريات.

