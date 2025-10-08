تمتلك 8 منتخبات أوروبية فرصة حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، التي ستقام العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك خلال فترة المباريات الدولية التي تقام في شهر أكتوبر الحالي.

وعلى مدار الأيام الـ6 المقبلة سيكون أمام منتخبات كرواتيا، وفرنسا، وسلوفاكيا، وسويسرا، وإنجلترا، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا فرصة حسم تأهلها إلى البطولة التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.

منتخبات أوروبية تقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026

يتصدر منتخب سلوفاكيا المجموعة الأولى، بشكل مفاجئ بعد فوزه المبكر على ألمانيا.

وسيضمن المنتخب السلوفاكي التأهل إلى المونديال في حال فوزه على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج يومي 10 و14 أكتوبر الحالي، بشرط أن يفشل المنتخب الألماني في الفوز على لوكسمبورج، بعد غد الجمعة، والتعادل مع أيرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل.

ويتواجد المنتخب السلوفاكي على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام منتخبي أيرلندا الشمالية وألمانيا، فيما يقبع منتخب لوكسمبورج في المركز الأخير بلا رصيد.

وفي المجموعة الثانية، قدم المنتخب السويسري بداية مثالية في مشواره نحو التأهل، ويدرك أن تحقيق انتصارين متتاليين على السويد وسلوفينيا يومي 10 و13 من الشهر الجاري، إلى جانب تعثر كوسوفو أمام أي من المنتخبين نفسهما، سيضمنان لها التأهل للنهائيات.

ويتصدر المنتخب السويسري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب كوسوفو، فيما يتواجد منتخبا السويد وسلوفينيا في المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وستتضح ملامح التأهل في المجموعة الثالثة، أكثر المجموعات الأوروبية تنافسا، بعد مباريات الشهر الجاري، حيث يحل المتصدر منتخب الدنمارك، ضيفا على بيلاروسيا متذيلة الترتيب، قبل أن يستضيف اليونان ثالث الترتيب.

أما اسكتلندا، فستخوض مباراتين على أرضها، الأولى أمام اليونان، والثانية أمام بيلاروسيا.

ويتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام اسكتلندا، فيما يحتل المنتخب اليوناني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب بيلاروسيا في قاع الترتيب، بلا رصيد.

وفي المجموعة الرابعة، يدخل المنتخب الفرنسي فترة المباريات الدولية وهو يعلم أن الفوز في مباراتيه أمام أذربيجان وأيسلندا، إلى جانب تعادل أيسلندا وأوكرانيا، سيضمن له التأهل إلى كأس العالم.

كما أن تحقيق المنتخب الفرنسي لانتصارين متتاليين، مع خسارة أيسلندا أمام أوكرانيا وفشل المنتخب الأوكراني في التغلب على أذربيجان، سيكون كافيا أيضا لتأهل وصيف نسخة 2022 وبطل 2018.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أيسلندا، فيما يحتل المنتخب المنتخب الأوكراني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام أذربيجان.

وفي المجموعة الخامسة، قدّم المنتخب الإسباني انطلاقة قوية في مشوار التصفيات بتحقيقه انتصارين لافتين خارج الديار أمام بلغاريا وتركيا، ويملك هذا الشهر فرصة حسم المشاركة في كأس العالم.

وإذا نجح أبطال 2010 في الفوز على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في التفوق على بلغاريا، ثم تعادل رجال فينتشنزو مونتيلا مع جورجيا، فسيضمن المنتخب الإسباني صدارة مجموعته والتأهل رسميا.

ويتواجد المنتخب الإسباني على قمة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام جورجيا وتركيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يقبع المنتخب البلغاري في قاع الترتيب بلا رصيد.

وفي المجموعة السادسة، سيكون فوز المنتخب البرتغالي في المباراتين المتتاليتين على أيرلندا والمجر، إلى جانب فشل أرمينيا في تحقيق الفوز في أي من مباراتيها أمام نفس المنتخبين، كافيا لضمان تأهل كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى النهائيات.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أرمينيا، صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد منتخبا المجر وأيرلندا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب ولكل منهما نقطة.

وفي المجموعة السابعة، خاض المنتخب الهولندي مباراة أقل من منافسيه، ولديه فرصة للانفراد بصدارة المجموعة عندما يواجه مالطا خارج أرضه قبل أن يستضيف فنلندا صاحبة المركز الثالث.

أما منتخب بولندا، الذي يتقاسم الصدارة حاليا مع "الطواحين" برصيد 10 نقاط، فلديه مباراة واحدة فقط في فترة المباريات الدولية الحالية حين يحل ضيفا على ليتوانيا.

وفي المجموعة الثامنة، يملك المنتخب النمساوي، الذي حقق العلامة الكاملة في مبارياته الـ4 حتى الآن، فرصة لانتزاع صدارة المجموعة الثامنة عندما يستضيف سان مارينو أولا، قبل أن يرحل لمواجهة رومانيا.

أما منتخب البوسنة والهرسك، المتصدر الحالي، سيخوض مباراة واحدة فقط في فترة المباريات الدولية، حيث يواجه قبرص خارج أرضه.

وفي المجموعة التاسعة، يحافظ المنتخب النرويجي على سجل مثالي بعد 5 انتصارات من 5 مباريات، سجل خلالها 24 هدفا واستقبل 3 فقط، ليقترب بشدة من حسم التأهل.

وسيعود فريق المدرب ستوله سولباكن إلى الساحة العالمية للمرة الأولى منذ عام 1998 إذا نجح في تحقيق فوز جديد على الكيان الصهيوني، وفشلت إيطاليا صاحبة المركز الثاني في الفوز في أي من مباراتيها أمام إستونيا والكيان الصهيوني.

وتدخل معركة الصدارة في المجموعة العاشرة مرحلة حاسمة خلال الشهر الحالي، إذ يستضيف المنتخب البلجيكي المتصدر مقدونيا الشمالية أولا، قبل أن يسافر إلى كارديف لمواجهة ويلز، المنافس الذي تفوق عليه في مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف في يونيو الماضي.

أما كازاخستان فستكون المنافس التالي لمقدونيا الشمالية، بينما يخوض منتخب "التنانين" مباراة واحدة فقط في التصفيات هذا الشهر.

وفي المجموعة الـ11 قدم المنتخب الإنجليزي أداء مميزا في مبارياته الـ5 الأولى، حيث فاز بجميعها دون أن تهتز شباكه، وكان أبرزها الانتصار الكبير خارج أرضه على صربيا بنتيجة 5-0 في المباراة الأخيرة.

وسيضمن فريق توماس توخيل التأهل إلى كأس العالم إذا حصد 3 نقاط في لاتفيا، وفشلت صربيا في الفوز في كلتا مباراتيها أمام ألبانيا وأندورا.

كما سيكون التعادل كافيا للمنتخب الإنجليزي في حال تعادلت صربيا مع ألبانيا ثم أخفقت في التغلب على أندورا.

المنتخب الكرواتي يملك فرصة لحسم صدارة المجموعة الـ12 في المباريات المقبلة، لكن ذلك يتطلب تعثرا غير متوقع لمنتخب التشيك.

وسيحتاج وصيف مونديال 2018 وصاحب المركز الثالث في 2022 إلى الفوز على التشيك وجبل طارق في مباراتيه، مع تعثر فريق إيفان هاشك أمام جزر فارو.

كما سيكون الفوز على التشيك والتعادل مع جبل طارق كافيين أيضا، في حال تلقى منتخب التشيك خسارة مفاجئة في تورسفولور.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل وصيفي المجموعات الـ12 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات متصدرة لمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية وفقا للتصنيف، للعب في الملحق الأوروبي.