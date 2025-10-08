المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
قبل مواجهة أذربيجان.. مبابي يعود للمشاركة في تدريبات فرنسا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:43 م 08/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد ومنتخب فرنسا، للمشاركة في تدريبات "الديوك" قبل مواجهة أذربيجان.

ويلتقي منتخب فرنسا مع أذربيجان، مساء الجمعة المقبلة في باريس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب مبابي عن تدريبات فرنسا يومي الإثنين والثلاثاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ريال مدريد في الأنكل.

عودة مبابي

شارك كيليان مبابي في جزء من تدريبات منتخب فرنسا استعدادا لمواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026، وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ولم يشارك مبابي في المران الكامل لمنتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، حيث اكتفى بالمشاركة في جزء من المران قبل يومين فقط من مواجهة أذربيجان.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المران الختامي لمنتخب فرنسا غدا الخميس، سيحسم مصير مبابي من مواجهة أذربيجان.

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا مبابي تصفيات كأس العالم 2026

