عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد ومنتخب فرنسا، للمشاركة في تدريبات "الديوك" قبل مواجهة أذربيجان.

ويلتقي منتخب فرنسا مع أذربيجان، مساء الجمعة المقبلة في باريس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب مبابي عن تدريبات فرنسا يومي الإثنين والثلاثاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ريال مدريد في الأنكل.

عودة مبابي

شارك كيليان مبابي في جزء من تدريبات منتخب فرنسا استعدادا لمواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026، وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ولم يشارك مبابي في المران الكامل لمنتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، حيث اكتفى بالمشاركة في جزء من المران قبل يومين فقط من مواجهة أذربيجان.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المران الختامي لمنتخب فرنسا غدا الخميس، سيحسم مصير مبابي من مواجهة أذربيجان.