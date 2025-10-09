المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم.. فولتماده قد يلحق بمواجهة ألمانيا أمام لوكسمبورج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:43 م 09/10/2025
فولتيماد

فولتماده

شارك المهاجم نيك فولتماده في تدريبات المنتخب الألماني اليوم الخميس بعد تعافيه من نزلة برد، وأصبح متاحا للمشاركة غدا الجمعة أمام لوكسمبورج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ولم يهز فولتماده الشباك حتى الآن في مبارياته الدولية الأربع، التي خاضها مع المنتخب الألماني الأول.

لكن المدرب يوليان ناجلسمان، يأمل أن ينهي صيامه أخيرا بعد بدايته الرائعة في الملاعب الإنجليزية بتسجيله 4 أهداف مع فريقه الجديد نيوكاسل يونايتد.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يغيب جيمي ليويلينج، مهاجم شتوتجارت عن مواجهة لوكسمبورج، بعدما اكتفى بأداء التدريبات الفردية في ظل معاناته من آلام في الفخذ.

ويسعى منتخب ألمانيا إلى تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات بعد غد الجمعة والاثنين المقبل أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.

ويحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب سلوفاكيا (المتصدر)، الذي تغلب على منتخب (الماكينات) 2-0 في الجولة الافتتاحية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن على الأقل ضمن المنتخب الألماني مقعدا في الملحق الأوروبي بفضل تصنيفه في دوري أمم أوروبا.

تصفيات كأس العالم المنتخب الألماني نيك فولتماده

