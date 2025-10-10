المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تألق جديد بقميص الدنمارك.. هويلوند يرد عمليًا على مانشستر يونايتد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:22 م 10/10/2025
هويلوند

المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند

أثار تألق المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند جدلاً جديدًا بين منتخب بلاده وناديه السابق مانشستر يونايتد، بعد أن استعاد مستواه المميز عقب انتقاله إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

هويلوند، البالغ من العمر 22 عامًا، واصل عروضه اللافتة مع منتخب الدنمارك، حيث سجل هدفين في الفوز العريض على بيلاروسيا بنتيجة 6-0، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليؤكد عودته القوية بعد فترة من التراجع في إنجلترا.

برايان ريمر يوجه رسالة حادة إلى مانشستر يونايتد

وعقب اللقاء، أشاد المدير الفني للمنتخب الدنماركي برايان ريمر بتطور أداء مهاجمه الشاب، مشيرًا إلى أن هوجلوند يمتلك المقومات التي تؤهله للنجاح في أي من الدوريات الكبرى.

وقال ريمر في تصريحات صحفية: "أعتقد أن راسموس يمتلك الكفاءة اللازمة للعب في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي، لا شك في ذلك، لقد أثبت أنه قادر على التألق أينما كان".

وأضاف المدرب الدنماركي، في تصريحات حملت انتقادًا مبطنًا لإدارة مانشستر يونايتد: "الآن هو في فريق يعمل بشكل جماعي، حيث يسعى اللاعبون لمساعدة بعضهم البعض على التألق، وهذا ما يصنع الفارق بالنسبة لهوجلوند، النجاح لا يعتمد على الدوري الذي تلعب فيه، بل على البيئة التي توفر لك الدعم والثقة".

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نابولي الدوري الإنجليزي الممتاز بيلاروسيا منتخب الدنمارك راسموس هوجلوند برايان ريمر تصفيات كأس العالم 2026

