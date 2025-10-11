المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطاقة المونديال تقترب.. مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان في التصفيات

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:13 ص 11/10/2025
منتخب فرنسا

منتخب فرنسا

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لتحقيق فوز كبير على أذربيجان في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب فرنسا اكتسح ضيفه منتخب أذربيجان 3-0، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات مونديال 2026.

وسجل مبابي هدف فرنسا الأول بمجهود فردي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يختتم البديل فلوريان توفان الثلاثية في الدقيقة 84.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يتذيل المنتخب الأذري المجموعة ولديه نقطة وحيدة.

ويلعب المنتخب الفرنسي يوم الإثنين المقبل مع مضيفه منتخب أيسلندا، الذي خسر 3-5 اليوم أمام أوكرانيا، بينما يحل المنتخب الأذربيجاني بنفس اليوم ضيفا على نظيره الأوكراني.

ويحتل منتخب أوكرانيا الوصافة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب أيسلندا برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب "الديوك" بات قريبا من التأهل مباشرة، علما بأن متصدر المجموعة يحصل على بطاقة التأهل المباشر، بينما ينافس الوصيف في الملحق.

تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كيليان مبابي

