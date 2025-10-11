قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لتحقيق فوز كبير على أذربيجان في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب فرنسا اكتسح ضيفه منتخب أذربيجان 3-0، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات مونديال 2026.

وسجل مبابي هدف فرنسا الأول بمجهود فردي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يختتم البديل فلوريان توفان الثلاثية في الدقيقة 84.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يتذيل المنتخب الأذري المجموعة ولديه نقطة وحيدة.

ويلعب المنتخب الفرنسي يوم الإثنين المقبل مع مضيفه منتخب أيسلندا، الذي خسر 3-5 اليوم أمام أوكرانيا، بينما يحل المنتخب الأذربيجاني بنفس اليوم ضيفا على نظيره الأوكراني.

ويحتل منتخب أوكرانيا الوصافة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب أيسلندا برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب "الديوك" بات قريبا من التأهل مباشرة، علما بأن متصدر المجموعة يحصل على بطاقة التأهل المباشر، بينما ينافس الوصيف في الملحق.