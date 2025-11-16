المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عاد بعد 6 سنوات.. فلوريان توفان يسجل رقمًا تاريخيًا مع منتخب فرنسا بهدف رائع (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:58 ص 11/10/2025
فلوريان توفان لاعب منتخب فرنسا

فلوريان توفان لاعب منتخب فرنسا

عاد فلوريان توفان نجم نادي لانس، للتألق بقميص منتخب بلاده فرنسا، بعد غياب استمر لـ6 سنوات، لم يظهر خلالها بقميص الديوك، لكنه نجح في إحياء مسيرته الدولية، مساء أمس الجمعة، من بوابة مواجهة أذربيجان.

وانضم توفان خلال الصيف الماضي لصفوف نادي لانس، ليقدم مستويات مميزة، دفعت المدرب ديديه ديشامب لضمه لكتيبة الديوك، بعد غياب استمر لست سنوات.

وكان الظهور الأخير لفلوريان مع المنتخب الفرنسي عام 2019، تحت قيادة ديشامب أيضًا، في مواجهة أندورا، كما سبق له التتويج مع الديوك بلقب كأس العالم 2018.

وشهدت تلك المواجهة أيضًا الهدف الأخير لتوفان بقميص فرنسا، قبل أن يستعيد ذاكرته التهديفية مع كتيبة ديديه ديشامب، مساء أمس على ملعب حديقة الأمراء.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، كبديل لكيليان مبابي في الدقيقة 83، خلال مواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

واحتاج النجم المخضرم لدقيقة وحيدة، لوضع بصمته الأولى مع الديوك بعد غياب سنوات، حيث سجل الهدف الثالث، بعدما استلم كرة عرضية من ثيو هيرنانديز، ثم سددها بصورة رائعة في شباك الضيوف.

وأصبح فلوريان توفان هو صاحب أكبر فارق بين هدفين للاعب بالمنتخب الفرنسي، بفارق 6 سنوات و3 أشهر، منذ مدربه الحالي ديدييه ديشامب، الذي أحرز هدفًا ضد البرتغال في 22 يناير 1997، بعد صيام تهديفي استمر لـ 6 سنوات و11 شهرًا.

مباراة فرنسا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا فلوريان توفان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات