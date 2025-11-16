عاد فلوريان توفان نجم نادي لانس، للتألق بقميص منتخب بلاده فرنسا، بعد غياب استمر لـ6 سنوات، لم يظهر خلالها بقميص الديوك، لكنه نجح في إحياء مسيرته الدولية، مساء أمس الجمعة، من بوابة مواجهة أذربيجان.



وانضم توفان خلال الصيف الماضي لصفوف نادي لانس، ليقدم مستويات مميزة، دفعت المدرب ديديه ديشامب لضمه لكتيبة الديوك، بعد غياب استمر لست سنوات.



وكان الظهور الأخير لفلوريان مع المنتخب الفرنسي عام 2019، تحت قيادة ديشامب أيضًا، في مواجهة أندورا، كما سبق له التتويج مع الديوك بلقب كأس العالم 2018.



وشهدت تلك المواجهة أيضًا الهدف الأخير لتوفان بقميص فرنسا، قبل أن يستعيد ذاكرته التهديفية مع كتيبة ديديه ديشامب، مساء أمس على ملعب حديقة الأمراء.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، كبديل لكيليان مبابي في الدقيقة 83، خلال مواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

واحتاج النجم المخضرم لدقيقة وحيدة، لوضع بصمته الأولى مع الديوك بعد غياب سنوات، حيث سجل الهدف الثالث، بعدما استلم كرة عرضية من ثيو هيرنانديز، ثم سددها بصورة رائعة في شباك الضيوف.

بعد غيابٍ دام 6 سنوات عن صفوف الديوك 🇫🇷… فلوريان توفان يعود بأجمل طريقة! يدخل بديلاً لمبابي ويسجل بعد دقيقة واحدة فقط ⚡️🔥#تصفيات_كأس_العالم | #فرنسا_أذربيجان pic.twitter.com/gDbdBnWtyd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2025

وأصبح فلوريان توفان هو صاحب أكبر فارق بين هدفين للاعب بالمنتخب الفرنسي، بفارق 6 سنوات و3 أشهر، منذ مدربه الحالي ديدييه ديشامب، الذي أحرز هدفًا ضد البرتغال في 22 يناير 1997، بعد صيام تهديفي استمر لـ 6 سنوات و11 شهرًا.