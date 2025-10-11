المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

أمام أيرلندا.. رونالدو يستهدف الهدف الـ40 وتخطي لاعب جواتيمالا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:49 ص 11/10/2025
رونالدو

رونالدو

يستهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، لتدوين رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية الدولية.

ويستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال أمام أيرلندا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على أرمينيا والمجر.

وسبق لرونالدو أن سجل خلال تصفيات كأس العالم 2026، 3 أهداف بواقع هدفين في شباك المنتخب الأرميني وهدف أمام منتخب المجر.

رونالدو يستهدف الهدف الـ40 وتخطي لاعب جواتيمالا

يستهدف رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 40 في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ.

رونالدو خاض 49 مباراة في تصفيات كأس العالم، سجل خلالهم 39 هدفاً.

ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي المشترك إلى جانب الجواتيمالي كارلوس رويز برصيد 39 هدفاً.

وإذا سجل رونالدو هدفاً في شباك أيرلندا، سينفرد برقم الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 40 هدفاً وتخطي الجواتيمالي كارلوس رويز.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال كريستيانو رونالدو تصفيات كأس العالم 2026 أيرلندا

