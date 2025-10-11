يستهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، لتدوين رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية الدولية.

ويستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال أمام أيرلندا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على أرمينيا والمجر.

وسبق لرونالدو أن سجل خلال تصفيات كأس العالم 2026، 3 أهداف بواقع هدفين في شباك المنتخب الأرميني وهدف أمام منتخب المجر.

رونالدو يستهدف الهدف الـ40 وتخطي لاعب جواتيمالا

يستهدف رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 40 في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ.

رونالدو خاض 49 مباراة في تصفيات كأس العالم، سجل خلالهم 39 هدفاً.

ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي المشترك إلى جانب الجواتيمالي كارلوس رويز برصيد 39 هدفاً.

وإذا سجل رونالدو هدفاً في شباك أيرلندا، سينفرد برقم الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 40 هدفاً وتخطي الجواتيمالي كارلوس رويز.