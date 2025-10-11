قرر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبعاد إبراهيما كوناتي مدافع منتخب الديوك، بسبب الإصابة.

وظل كوناتي جالساً على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا أمام أذربيجان، والتي انتهت بفوز الديوك بنتيجة (3-0) في تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد إبراهيما كوناتي

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنه سيتم استبعاد كوناتي من معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي انضم إلى معسكر منتخب فرنسا وهو يعاني منها.

ويعاني كوناتي من إصابة في الفخذ، وسيعود المدافع إلى ناديه ولن يسافر إلى أيسلندا في المباراة التي ستقام يوم الإثنين المقبل.

ويأتي استبعاد كوناتي بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق، استبعاد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة أذربيجان.