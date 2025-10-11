المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد مبابي.. استبعاد إبراهيما كوناتي من معسكر منتخب فرنسا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:27 م 11/10/2025
كوناتي

كوناتي

قرر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبعاد إبراهيما كوناتي مدافع منتخب الديوك، بسبب الإصابة.

وظل كوناتي جالساً على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا أمام أذربيجان، والتي انتهت بفوز الديوك بنتيجة (3-0) في تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد إبراهيما كوناتي

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنه سيتم استبعاد كوناتي من معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي انضم إلى معسكر منتخب فرنسا وهو يعاني منها.

ويعاني كوناتي من إصابة في الفخذ، وسيعود المدافع إلى ناديه ولن يسافر إلى أيسلندا في المباراة التي ستقام يوم الإثنين المقبل.

ويأتي استبعاد كوناتي بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق، استبعاد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة أذربيجان.

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا مبابي تصفيات كأس العالم 2026 كوناتي

